Corinthians anuncia executivo de futebol Fabinho Soldado, ex-Flamengo

A direção do Corinthians contratou nesta quarta-feira Fabinho Soldado como seu novo executivo de futebol. O ex-jogador de 47 anos vinha atuando como gerente de futebol do Flamengo. Como atleta, Soldado conquistou títulos pelo rival Santos, pelo Fluminense e pelo Internacional.

“É um desafio participar de uma reconstrução do departamento de futebol do Corinthians. Gostaria de deixar claro que as minhas funções não se resumem a contratações, mas também em capacitar e melhorar todos os departamentos dentro do futebol”, afirmou o novo executivo de futebol do Corinthians.

Soldado atuava no Flamengo desde 2017 no departamento de scout. Em 2018, se tornou o responsável pela área. E, desde 2022, ocupava a função de gerente de futebol. No Corinthians, seu trabalho será mais amplo, atuando diretamente na contratação de jogadores.

Como atleta, Soldado se aposentou em 2009. Teve passagens pela Ponte Preta, Flamengo, Santos, Internacional e Fluminense, além dos japoneses Gamba Osaka e Shimizu S-Pulse. Pelo time da Vila Belmiro, o novo funcionário do Corinthians foi campeão brasileiro em 2004. No Inter, esteve na campanha dos títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006.

O Corinthians buscava um executivo de futebol desde o fim do ano. O favorito do presidente Augusto Melo era Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, também cotado para atuar com a seleção brasileira na CBF.

Nos últimos dias, Corinthians e Flamengo estiveram em outra negociação, envolvendo o lateral-direito Matheuzinho. O presidente corintiano chegou a anunciar a contratação do atleta, que chegou a treinar com o grupo e tinha até a expectativa de estrear neste meio de semana. Mas o acerto por empréstimo não aconteceu e o lateral voltou para o clube carioca.