Corinthians anuncia a contratação de volante José Martínez, da seleção venezuelana - O Liberal

O venezuelano, que estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos, é o sexto reforço do clube na janela de transferências

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante José Martínez, de 30 anos, até o fim de 2027. O venezuelano, que estava no Philadelphia Union, dos Estados Unidos, é o sexto reforço do clube na janela de transferências do meio de temporada.

“Estou muito feliz, contente de vir ao Corinthians, uma equipe grande aqui do Brasil. Foi a melhor decisão que pude tomar, porque estou mais perto da minha família, posso ficar mais tranquilo. Espero poder estrear e dar o meu melhor aqui no Corinthians”, comentou o jogador à Corinthians TV.

Formado pelo Deportivo JBL-VEN, o volante ainda passou pelo Zulia-VEN antes de ir para os Estados Unidos em 2020, quando iniciou sua trajetória no Philadelphia Union (EUA) e venceu o Supporters’ Shield no mesmo ano. Pelo clube americano, fez 147 jogos, marcou três gols e deu dez assistências

O volante também é constantemente convocado para defender a seleção da Venezuela. Ele, inclusive, disputou a última Copa América. Já defendeu a equipe em 31 oportunidades e foi convocado para os próximos compromissos da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Além de José Martínez, o Corinthians já se reforçou com o goleiro Hugo, o zagueiro André Ramalho, os volantes Alex Santana e Charles, e o atacante Talles Magno. O clube ainda negocia com Arthur Cabral, ex-Palmeiras e atualmente no Benfica, para fechar o elenco visando a reta final da temporada. Já Héctor Hernández está treinando normalmente com o grupo e aguarda detalhes para ser anunciado oficialmente.

Há seis jogos sem vencer no Brasileirão, o Corinthians ocupa o 18º lugar, com 22 pontos, dois atrás do Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Nas Copas, no entanto, o time paulista vem muito bem. Encara o Fortaleza, nas quartas de final da Sul-Americana, e o Juventude, na Copa do Brasil.

O próximo compromisso é diante do clube gaúcho, nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, às 21h, na Neo Química Arena.