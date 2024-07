Corinthians anuncia a chegada do zagueiro André Ramalho: ‘Um prazer vestir esta camisa’

Um dos grandes problemas do Corinthians no Brasileirão, a defesa da equipe alvinegra ganha um reforço para os próximos jogos. O clube oficializou nesta terça-feira a contratação de André Ramalho, de 32 anos, que estava na Europa nas últimas 12 temporadas e chega para brigar pela vaga de titular com Félix Torres e Cacá.

O Corinthians vem sofrendo muitos gols no Nacional, passando ileso somente na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense e no empate sem gols com o Fortaleza. Por causa do alto número de gols, está afundado na zona d3e rebaixamento. Ciente que precisava de opções, o clube foi atrás de reforços para o setor e André Ramalho chega com status de titular.

“O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do zagueiro André Ramalho, que pertencia ao PSV, da Holanda, até o fim da última temporada europeia – onde venceu seis títulos, incluindo o último campeonato holandês. Seu contrato é válido até 31 de dezembro de 2026”, anunciou o clube,

André Ramalho ainda defendeu as cores dos alemães Bayer Leverkusen e Mainz e do austríaco Red Bull Salzburg antes de se acertar com o PSV, no qual disputou as últimas três temporadas, conquistando um campeonato holandês e duas Copas da Holanda.

“É um prazer enorme estar vestindo esta camisa. Estou muito ansioso para poder jogar na Neo Química Arena. Conto com o apoio de todos”, afirmou o reforço, que chega para tentar sanar o alto número de gols sofridos. “Muita alegria retornar ao Brasil em um clube como o Corinthians. É algo muito especial, ainda mais por uma camisa pesada. É Um orgulho.”

Além dos titulares Cacá e Félix Torres, o técnico Ramón Diaz ainda tem de opção o experiente Gustavo Henrique, além do questionado Caetano. Raul Gustavo foi negociado e, por vezes, o volante Ranielle quebra o galho no setor. Com André Ramalho, o técnico ainda ganha oportunidade de jogar com três na defesa.