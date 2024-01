Corinthians amplia contrato de Gustavo Mosquito até o meio de 2026

O atacante Gustavo Mosquito assinou, nesta quinta-feira, sua renovação de contrato com o Corinthians. O antigo vínculo acabou em dezembro do ano passado, mas ele já havia assinado um pré-acordo para continuar defendendo a camisa alvinegra. Com a assinatura, oficializou o novo compromisso, válido até 30 de junho de 2026. O clube do Parque São Jorge detém 100% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos.

“Muito feliz com este momento. Gostaria de agradecer primeiro a Deus por esta oportunidade de estender meu contrato. Ano passado foi um ano difícil para mim por conta da lesão. Então, espero que os próximos anos sejam melhores para darmos muitas alegrias à torcida”, disse o atacante à Corinthians TV.

Contratado em 2019, Mosquito foi emprestado para Vila Nova, Oeste e Paraná antes de começar a ser aproveitado no time alvinegro, em 2020. Até aqui, jogou 150 partidas e marcou 17 gols. Só não tem mais jogos porque ficou quase um ano sem jogar, após sofrer uma lesão grave no joelho direito em novembro de 2022 e retornar apenas em agosto de 2023. Em novembro do ano passado, teve uma lesão muscular na panturrilha, mas já está treinando normalmente com o elenco para a temporada 2024.

O atacante foi uma exceção, já que o Corinthians optou por se desfazer de muitos jogadores que tiveram contratos vencidos no final de 2023. É o caso dos renomados Renato Augusto, Gil, Giuliano e Fábio Santos, além de atletas que estavam emprestados e voltaram fora dos planos, como o atacante Jonathan Cafu e o zagueiro Léo Santos. Quanto aos reforços, o clube anunciou os laterais-esquerdos Hugo e Diego Palácios, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. Os próximos anunciados devem ser os zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres.