Corinthians agenda jogo-treino do ano contra o São Caetano para Mano ‘definir’ titulares

Em preparação para a estreia no Campeonato Paulista, domingo diante do Guarani, na Neo Química Arena, o Corinthians agendou um jogo-treino contra o São Caetano, que disputa a Série A-3 do Paulista, a terceira divisão do Estadual, para a manhã desta quarta, na qual Mano Menezes pode indicar os titulares da estreia oficial na temporada.

Será o segundo jogo-treino da equipe em 2024. No primeiro, o time dirigido por Mano Menezes goleou o União São João, que também está na terceira divisão do Paulista, por 4 a 0, no domingo.

Antes do jogo-treino com o São Caetano, o Corinthians treinou na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava. Após um trabalho na academia, o técnico Mano Menezes comandou um trabalho tático no campo com a equipe.

Com um elenco cheio de novidades, o Corinthians vai apresentar à sua torcida um novo sistema defensivo após as contratações de Gustavo Henrique e Félix Torres, além da aquisição em definitivo de Lucas Veríssimo e o retorno de Raul Gustavo.

O Corinthians estreia contra o Guarani, na Neo Química Arena, com uma briga acirrada na lateral esquerda, após a aposentadoria de Fábio Santos. Hugo, contratado do Goiás pela gestão anterior, vem agradando, e pode pintar desde o início, superando o colombiano Diego Palácios.

No meio, o treinador ganhou o habilidoso argentino Rodrigo Garro e espera resgatar o bom futebol do paraguaio Rojas. O ataque, ainda aguardando os reforços, deve ter Romero e Yuri Alberto.