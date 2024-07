Corinthians aciona o Vasco na CBF por dívida de Lucas Piton de R$ 9 milhões

O departamento jurídico do Corinthians ingressou, nesta quarta-feira, com uma ação de cobrança contra o Vasco pelo não pagamento dos valores contratuais referentes à aquisição do lateral-esquerdo Lucas Piton. O clube paulista decidiu recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para receber o valor de 1,5 milhão de euros (algo em torno de R$ 9 milhões).

Segundo Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, “essa providência foi necessária em razão de que, mesmo após ser notificado, o Vasco da Gama não apresentou qualquer proposta para o pagamento do débito.”

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Lucas Piton chegou ao elenco principal em 2020. Sem conseguir se firmar como titular, ele logo entrou no radar de outros clubes.

O jogador foi negociado com a equipe carioca no final da temporada 2022. Para contar com o atleta, o Vasco ficou de pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões pela cotação da época), para ficar com 60% dos direitos econômicos do atleta.

Corinthians e Vasco se enfrentaram na última quarta-feira, em São Januário e o jogador acabou tendo participação decisiva na partida. Foi dele o primeiro gol do time carioca na vitória de 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.