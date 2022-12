Esporte Corinthians acerta com lateral-esquerdo Matheus Bidu, do Guarani, por empréstimo

O Corinthians chegou a um acordo com o Guarani, nesta terça-feira, para contratar por empréstimo o lateral-esquerdo Matheus Bidu. Pelo acordo, o clube da capital paulista vai ficar com 20% dos direitos econômicos do atleta, que assinará contrato até o fim da temporada 2023.

Nos últimos dias, o jogador viveu um impasse. Sua transferência para o Corinthians estava praticamente acertada. No entanto, situações burocráticas evitaram o acordo. O Guarani pedia R$ 6,5 milhões para a saída imediata do jogador. O valor chegou a subir para R$ 8 milhões, o que acabou emperrando as conversas.

O jogador retornou aos trabalhos no Guarani e renovou o vínculo com o clube de Campinas até o fim de 2024. O estafe do lateral revelou interesse do São Paulo pelo atleta. Mas nesta terça-feira a situação deu mais uma reviravolta e o Corinthians, enfim, fez um acordo para adquirir o atleta.

Bidu agora vai se apresentar ao Corinthians, realizar exames médicos e iniciar os treinamentos para a temporada 2023.

O jogador era considerado uma joia no estádio Brinco de Ouro. Em 2022, ele foi emprestado ao Cruzeiro e foi peça importante na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time celeste não efetuou a compra e ele retornou ao Guarani. Em Belo Horizonte, ele realizou 39 partidas, fez três gols e deu três assistências.

Bidu poderia ser um jogador importante para o técnico Mozart Santos na próxima temporada. No entanto, a saída do atleta não deverá gerar tantos problemas. O grupo conta com três atletas para a lateral esquerda: Jamerson Bahia, destaque na Série B passada, Eliel e Mayke.

O Guarani se prepara para o Campeonato Paulista. A estreia será contra o Santo André no estádio Bruno José Daniel, no ABC, em data ainda a ser confirmada. O Estadual começa no dia 14 de janeiro.