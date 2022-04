Corinthians abre venda de ingressos para a Libertadores, entre R$ 35 e R$ 750

Um dia após estrear com derrota na Copa Libertadores, a diretoria do Corinthians iniciou a venda para o primeiro jogo da fase de classificação na Neo Química Arena. Os bilhetes diante do Deportivo Cali variam entre R$ 35,00 e R$ 750,00. Quem faz parte dos planos Minha Vida e Minha História, do Fiel Torcedor, terá desconto de até 65%.

O Corinthians também oferece pacotes para os três compromissos a quem quiser ficar no setor Oeste Superior. Depois de cair com 2 a 0 diante do Always Ready, o clube buscará reação em duas partidas seguidas no seu estádio e já faz apelo para os corintianos lotarem a Neo Química Arena.

O time entrará em campo pela Libertadores novamente já na próxima quarta-feira, diante dos colombianos, que fizeram 2 a 0 no Boca Juniors. Os argentinos jogarão na Neo Química Arena no dia 26 de abril, e a revanche contra os bolivianos após 2 a 0 em La Paz está agendada para o dia 26 de maio.

Quem for sócio do plano Minha Vida e quiser acompanhar o duelo da próxima quarta-feira, terá a opção de pagar R$ 35 por um bilhete da arquibancada Norte (R$ 50 para torcedor comum), ou R$ 600 no Oeste Business (R$ 750 para quem não é sócio).

A quem busca pacotes, há a disponibilidade do setor Oeste Superior pelo valor promocional de R$ 420,75. Cada ingresso para o setor custa R$ 255,00, o que daria, comprando separado, R$ 765,00. O desconto será de 45%.

As vendas começaram nesta quarta-feira para um grupo de Fiel Torcedor. Abre novamente nesta quinta-feira. Caso não consiga vender todas as entradas, o clube disponibilizará a venda para os não-sócios na segunda-feira.