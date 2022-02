Esporte Coreia do Sul é a 15ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo do Catar

A Coreia do Sul se tornou a 15ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira, ao vencer a Síria, por 2 a 0, em Dubai, em duelo válido pelo Grupo B das Eliminatórias Asiáticas. Os coreanos vão para a principal competição do futebol pela décima vez consecutiva, desde o México-1986. Eles também participar da edição de 1954.

Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Kim Jin-Su abriu o placar aos oito minutos, enquanto Kwon Chang-Hoon definiu a vitória aos 26. Com isso, o time sul-coreano se junta ao Irã, já classificado no Grupo A.

Apesar da ausência do astro Son Heung-min, do Tottenham, a equipe treinada pelo português Paulo Bento dominou a partida, embora no primeiro tempo quase não tenha criado perigo contra o gol sírio. No segundo tempo, os sul-coreanos finalmente conseguiram superar o goleiro sírio Ibrahim Alma.

A Coreia do Sul vai para o Mundial sabendo que será bastante difícil repetir a sua melhor classificação, o quarto lugar em 2002, em torneio que o país asiático organizou em conjunto com o Japão.

Em outra partida do Grupo A na zona asiática, o Irã derrotou os Emirados Árabes Unidos por 1 a 0 para manter a liderança com 22 pontos, dois a mais que os sul-coreanos.

No Grupo B, os dois primeiros classificados da chave, Japão e Arábia Saudita, se enfrentaram, com vitória para os japoneses por 2 a 0, gols marcados por Takumi Minamino, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Genk Junya Ito, aos cinco da etapa final.

Além do anfitrião Catar, estão classificados Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irã, Sérvia e Suíça.