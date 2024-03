Copa Libertadores 2024: Palmeiras cai em chave difícil; veja os grupos sorteados

A competição mais importante do continente começa dá início à fase de grupos no dia 2 de abril

Depois de um longo discurso de mais de 30 minutos do presidente Alejandro Domínguez, a Conmebol definiu nesta segunda-feira o chaveamento da Copa Libertadores da América 2024, por meio de sorteio realizado em sua sede em Luque, no Paraguai. A competição mais importante do continente começa dá início à fase de grupos no dia 2 de abril.

O Brasil tem sete representantes, que entram como favoritos a levar mais um troféu: Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo e Botafogo, cinco deles cabeças de suas chaves. O País ganhou a competição nos últimos cinco anos.

Tricampeão continental, o Palmeiras foi sorteado na chace mais difícil de todas, o “grupo da morte”. O time de Abel Ferreira, que venceu o torneio em 2020 e 2021, vai enfrentar o equatoriano Independiente del Valle, San Lorenzo – time tradicional da Argentina, e o Liverpool, do Uruguai, a equipe mais fraca da chave.

Outro que também ostenta três títulos da mais importante competição sul-americana, o São Paulo retornou à competição porque ganhou a Copa do Brasil em 2023 e caiu em uma chave, em tese, mais acessível. Terá pela frente Barcelona, do Equador; Talleres, da Argentina; e Cobresal, do Chile.

O Grêmio foi outro a estar inserido em um grupo complicado, já que vai encarar a altitude de La Paz, na Bolívia, quando for enfrentar o The Strongest, e também terá pelo seu caminho o Estudiantes, time argentino quatro vezes campeão continental. Completa o Grupo C o Huachipato, do Chile.

Mais um brasileiro a atuar na altitude boliviana será o Flamengo, que caiu na mesma chave do Bolívar. Millonarios, da Colômbia, e o chileno Palestino são os outros integrantes do Grupo E.

O Botafogo poderia se deparar com um brasileiro em seu grupo, mas se livrou. Seus adversários no Grupo D serão LDU, do Equador, que é a cabeça de chave, Junior Barranquila, da Colômbia, e Universitario, do Peru.

O Atlético-MG caiu no Grupo G, que tem Peñarol, do Uruguai, como cabeça de chave. Completam a chave Rosario Central, da Argentina, e o venezuelano Caracas.

Campeão, o Fluminense não deve ter dificuldades na primeira fase. A equipe tem no Grupo A Cerro Porteño, do Paraguai; Allianza Lima, do Peru; e Colo Colo, do Chile.

Datas, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol nos próximos dias. A Libertadores é transmitida no Brasil por Globo (tv aberta), SporTV (TV fechada), Paramount+ (streaming) e Star+ (streaming).

Buenos Aires será a sede da final. No entanto, ainda não foi divulgado qual estádio será escolhido para a partida.

Grupos da Libertadores 2024

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño-PAR, Allianza Lima-PER e Colo Colo-CHI

Grupo B: São Paulo, Barcelona-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI

Grupo C: Grêmio, Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI

Grupo D: LDU-EQU, Junior Barranquila-COL, Universitario-PER e Botafogo

Grupo E: Flamengo, Bolivar-BOL, Millionarios-COL e Palestino-CHI

Grupo F: Palmeiras, Independiente del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU

Grupo G: Peñarol-URU, Atlético Mineiro, Rosario Central-ARG e Caracas-VEN

Grupo H: River Plate-ARG, Libertad-PAR, Deportivo Táchira-VEN e Nacional-URU

A fase de grupos da Libertadores será disputada em um período curto, de abril a maio. O torneio será paralisado durante a disputada da Copa América e dos Jogos Olímpicos e retorna comas oitavas de final em agosto.

Calendário de jogos da fase de grupos

1ª rodada: 2 a 4 de abril

2ª rodada: 9 a 11 de abril

3ª rodada: 23 a 25 de abril

4ª rodada: 7 a 9 de maio

5ª rodada: 14 a 16 de maio

6ª rodada: 28 a 30 de maio