Esporte Copa do Nordeste começa em janeiro com menos times na fase preliminar

A CBF apresentou, na noite de quinta-feira, os detalhes sobre a disputa da Copa do Nordeste de 2023. O formato será o mesmo da edição de 2022, mas foram definidas mudanças na fase preliminar, que abrirá o calendário do futebol profissional brasileiro com jogos a partir do dia 5 de janeiro. A principal alteração é a redução de 24 para 16 participantes.

As Eliminatórias terão a participação dos nove melhores posicionados de cada federação no Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC), sem contar os já classificados para a fase de grupos. Além disso, tem vagas destinadas às federações mais bem ranqueadas no Ranking Nacional de Federações (RNF), levando em consideração a colocação dos clubes em seus Estaduais, em 2022.

Com isso, a fase preliminar será disputada pelas seguintes equipes: Vitória, CSA, Confiança, Santa Cruz, Botafogo-PB, Ferroviário-CE, América-RN, Altos, Moto Club, Caucaia, Jacuipense, Retrô, ASA, Cordino, Potiguar de Mossoró e Sousa. Elas serão ordenadas em confrontos de jogo único conforme suas posições no RNC 2022. Os oito vencedores avançam à segunda fase, na qual serão distribuídos em novos duelos que decidirão as quatro vagas na fase de grupos.

Assim como no ano passado, a fase inicial da Copa do Nordeste terá dois grupos com oito times, definidos por meio de sorteio. Os times jogaram contra os outro participantes de suas chaves, e os quatro melhores avançam às quartas de final. Os dois primeiros colocados de cada grupo farão o jogo único como mandantes. Nas semifinais, os mandos de campo serão dos times de melhor campanha. A final será disputada em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha decidindo em casa.

Os clubes que entram direto na fase de grupos são Fortaleza, CRB, Sampaio Corrêa, Náutico, ABC, Campinense, Sergipe, Atlético-BA, Fluminense-PI, Ceará, Bahia e Sport.

Nove das vagas foram preenchidas pelos campeões estaduais de 2022. As outras três ficam reservadas para as federações melhores colocadas no Ranking Nacional de Federações.

Neste ano, as Federações Cearense, Baiana e Pernambucana ganharam uma segunda vaga para o torneio, com a classificação do time melhor posicionado no RNC 22, pois estão no topo do ranking e terão uma segunda vaga para o torneio. O início da fase de grupos está marcado para 22 de janeiro.