Copa do Mundo Feminina terá ingressos para adultos a R$ 61; venda começa dia 6

Pela primeira vez na história uma Copa do Mundo Feminina será nos moldes da masculina, com 32 seleções. Em julho de 2023, Austrália e Nova Zelândia serão sedes conjuntas da competição e a Fifa espera ter jogos com estádios lotados. Para promover uma bela festa, a entidade anunciou “ingressos a preços acessíveis”, com preços a partir de R$ 61,00 (20 dólares neozelandeses) para adulto em plano família ou R$ 30,5 para crianças. Os bilhetes não serão mais que R$ 122,00 em cotação atual e começam a ser vendidos no dia 6 de outubro.

Neste primeiro lote de venda aos torcedores estarão disponíveis cerca de um milhão de entradas. A competição terá início no dia 20 de julho, no estádio Éden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, e a decisão será no dia 20 de agosto, no Australian Stadium, em Sydney. Os ingressos estarão disponíveis para compra em fifa.com/tickets.

“A primeira Copa do Mundo Feminina realizada no hemisfério sul e a primeira edição a contar com 32 equipes será realmente um torneio de estreias, fornecendo uma importante plataforma para inspirar os torcedores a criar uma nova geração de modelos por meio do futebol”, disse a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, que enfatizou os preços mais em conta.

“Com pouco mais de nove meses para o início da Copa do Mundo e ingressos com preços acessíveis para todos, esperamos dar aos torcedores a chance de fazer parte de outra celebração incrível do futebol no próximo ano, vendo o futebol feminino ir além da grandeza. em 2023.”

Palavras endossadas por Sarai Bareman, diretora de futebol feminino da Fifa. “A Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia será um momento incrível e extremamente emocionante para os fãs de todos os países anfitriões e de todo o mundo”, garantiu.

“À medida que a qualificação chega à fase final antes do sorteio do próximo mês na Nova Zelândia, estamos empolgados em revelar os detalhes dos ingressos para o torneio hoje, incluindo quando os torcedores terão a primeira chance de garantir sua vaga na Copa do Mundo do próximo ano.”