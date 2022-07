Copa do Brasil terá Corinthians x Atlético-GO e São Paulo x América-MG

A CBF sorteou nesta terça-feira os confrontos de quartas de final da Copa do Brasil, e desta vez, sem nenhum clássico. Os confrontos sorteados ficaram assim: Atlético-GO x Corinthians, Fortaleza x Fluminense, São Paulo x América-MG e Athletico-PR x Flamengo. Pelo chaveamento, um eventual Corinthians x São Paulo ou um Fla-Flu só poderá acontecer na decisão.

Também por sorteio, ficou definido que Atlético-GO, São Paulo, Fortaleza e Flamengo farão a primeira partida em casa. Os jogos de ida das quartas de final estão marcados já para a próxima semana, nos dias 27 e 28 de julho. As partidas de volta acontecerão em 17 e 18 de agosto.

Nesta fase da Copa do Brasil, o sorteio aconteceu de forma livre, sem divisão de potes ou direcionamento. Assim, a possibilidade de clássicos regionais era real, mas acabou não se concretizando. Independentemente dos confrontos, ninguém esperava duelos muito discrepantes, uma vez que todos os oito times que seguem na Copa do Brasil estão na Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do título e de uma vaga direta para a Copa Libertadores do próximo ano, a Copa do Brasil tem como atrativo a premiação aos clubes. Quem avançar às semifinais receberá uma cota de R$ 8 milhões, além de vislumbrar um bom montante com bilheteria. O campeão do torneio ainda leva um prêmio de R$ 60 milhões.