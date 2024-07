Copa América: datas do mata-mata, horários e onde assistir às quartas de final

A fase de grupos da Copa América chegou ao fim na noite desta terça-feira e agora o caminho até a final da competição continental já está definido para todas as seleções nos Estados Unidos. As duas melhores de cada grupo se classificaram para as quartas de final, que começam já na próxima quinta-feira.

Segunda colocada no Grupo D, a seleção brasileira enfrentará o Uruguai no sábado, às 22h (horário de Brasília). A Colômbia disputa a vaga da semifinal contra o Panamá, no mesmo dia, às 19h.

A fase de mata-mata será aberta com o jogo da Argentina, atual campeã mundial e da Copa América. O time comandado por Lionel Messi foi o primeiro colocado no Grupo A e enfrentará o Equador, segundo do Grupo B, na cidade de Houston.

Neste mesmo lado do chaveamento, a Venezuela, líder no Grupo B, duela contra o Canadá, segundo colocado no A. O jogo ocorre no dia 5 de julho, sexta-feira. A partida também será no estado do Texas, em Arlington.

Confira os duelos e a sequência do mata-mata da Copa América:

QUARTAS DE FINAL

Argentina x Equador (04/07 – 22 horas) – Globo, SporTV e Globoplay

Venezuela x Canadá (05/07 – 22 horas) – SporTV e Globoplay

Uruguai x Brasil (06/07 – 22 horas) – Globo, SporTV e Globoplay

Panamá x Colômbia (06/07 – 19 horas) – SporTV e Globoplay

SEMIFINAIS

Semi 1: Vencedor Quartas 1 x Vencedor Quartas 2 (09/07 – 21 horas) – Globo, SporTV e Globoplay

Semi 2: Vencedor Quartas 3 x Vencedor Quartas 4 (10/07 – 21 horas) – Globo, SporTV e Globoplay

FINAL

Vencedor Semi 1 x Vencedor Semi 2 (14/07 – 21 horas) – Globo, SporTV e Globoplay