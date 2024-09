Convocado para vaga de Militão, Fabrício Bruno comemora chance na seleção: 'É como a 1ª vez' - O Liberal

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para a vaga de Éder Militão, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa, o zagueiro Fabrício Bruno já se juntou ao elenco em Curitiba. O defensor do Flamengo comemorou a chance e garantiu estar preparado caso o treinador opte por colocá-lo em campo na partida com o Paraguai, marcada para esta terça-feira, às 21h30, pelo horário de Brasília, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

“A expectativa é sempre a melhor possível. Não queria que fosse por uma infelicidade do Éder Militão, mas é como se fosse a minha primeira convocação, é uma alegria tremenda. Espero entregar o melhor possível e ajudar todo esse grupo que é muito bom de trabalhar”, afirmou.

Aos 28 anos, Fabrício já atuou em duas oportunidades pela seleção brasileira. Ele foi titular nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, disputados em março deste ano. A expectativa é que fique como opção. A dupla defensiva deve continuar sendo formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães.

” É um jogo extremamente difícil. Hoje não tem jogos fáceis. Vamos assimilar a estratégia do Dorival para fazer um grande jogo e conquistar a vitória. Espero também contar com a torcida brasileira. É sempre gratificante jogar com o apoio deles. Vamos em busca do nosso objetivo, que é a vitória”, completou.

O Brasil subiu para o quarto lugar, após a vitória sobre o Equador por 1 a 0, com dez pontos, atrás apenas de Argentina (18), Uruguai (14) e Colômbia (13).