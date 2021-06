Convocado para Copa América, Otero não deve mais jogar pelo Corinthians

Cada vez mais perto da despedida, o meia Otero não deve mais defender a camisa do Corinthians. Com contrato somente até 30 de junho, o jogador foi convocado para defender a seleção da Venezuela na Copa América, que começará neste domingo e será encerrada no dia 10 de julho, em solo brasileiro.

Venezuelano Otero está de saída do Corinthians – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Otero dificilmente voltará a jogar pelo Corinthians porque, mesmo que a equipe venezuelana seja eliminada ainda na primeira fase da competição, ele só teria mais uma chance de entrar em campo pelo time brasileiro. E seria o clássico com o São Paulo, justamente no dia 30 de junho, em rodada do Brasileirão.

O último jogo da Venezuela na fase de grupos da Copa América será no dia 27, contra o Peru, em Brasília. Se os venezuelanos avançarem, Otero não teria mais como jogar pelo Corinthians, que já indicou que não renovará o contrato do meio-campista.

O venezuelano não joga pelo Corinthians desde a queda da equipe na semifinal do Paulistão, diante do Palmeiras. O jogo marcou a demissão do técnico Vagner Mancini. Na sequência, ele passou a integrar a delegação venezuelana na última Data Fifa, para a disputa da rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

TREINO – Após a queda precoce na Copa do Brasil, na noite de quarta, os jogadores do Corinthians se reapresentaram na tarde desta quinta, no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Sylvinho iniciou a preparação da equipe para o clássico com o Palmeiras, no sábado, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Allianz Parque.

Aqueles que estiveram em campo na quarta por mais de 45 minutos fizeram apenas trabalho regenerativo na parte interna do CT nesta tarde. Os demais participaram de um treino de posse de bola, passes e marcação pressão em campo reduzido, sob a orientação do treinador. O time volta a treinar na tarde desta sexta, quando encerrará a preparação para o clássico.