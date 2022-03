Convocações obrigam Palmeiras a improvisar na defesa na fase final do Paulistão

Com apenas três gols sofridos em 12 partidas, o Palmeiras terminou a fase de classificação como a melhor defesa do Campeonato Paulista. Para o mata-mata, o desafio será manter o desempenho com modificações no setor impostas pelas convocações das seleções sul-americanas.

Os zagueiros Gustavo Gómez (Paraguai) e Kuscevic (Chile) vão desfalcar o time nas quartas de final diante do Ituano e eventualmente na semifinal. Luan se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Por isso, o técnico Abel Ferreira testou a escalação de Jailson como zagueiro no empate com o Bragantino, por 1 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele deve atuar ao lado de Murilo, recém-contratado.

O treinador voltou a criticar a continuidade dos torneios durante os jogos das seleções. “Sim, foi um teste (Jailson na zaga). O futebol brasileiro tem essa condicionante. Se tiver jogadores selecionáveis, você vai ficar sem eles. Temos que arranjar opções. Isso desvirtua a realidade esportiva. Ficamos sem jogadores que poderiam deixar a equipe mais competitiva”, criticou o técnico do Palmeiras.

O mesmo acontece com o goleiro Weverton, convocado para defender a seleção brasileira nos compromissos dos dias 24 (quinta-feira, contra o Chile, em casa) e 29 (terça, contra a Bolívia, fora). Com isso, a tendência é que Marcelo Lomba dispute seu primeiro mata-mata pelo Palmeiras. Até aqui, o camisa 42 disputou cinco jogos pelo clube desde que fora contratado no início desta temporada e sofreu apenas dois gols.

“Agora nosso pensamento é na quarta-feira. O nosso grupo é muito focado e temos a oportunidade de jogar em casa com apoio da torcida. Agora é preparação para o melhor desempenho coletivo e individual, para cada um somar com a equipe para conseguir o objetivo.”