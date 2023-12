Contrato com a Ponte Preta termina e Souza, ex-Palmeiras, retorna ao Náutico

O volante Souza não é mais jogador da Ponte Preta. O vínculo do atleta com o clube campineiro se encerrou nesta terça-feira e ele já aparece como jogador do Náutico, com quem tem contrato até novembro de 2024.

Souza chegou à Ponte Preta após a eliminação do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. No entanto, disputou apenas três partidas e acabou sendo preterido pelo técnico João Brigatti na reta final da Série B.

O volante havia ampliado seu vínculo com o Náutico antes de cedê-lo por empréstimo para a Ponte Preta, que arcou com a maior parte de seu salário enquanto esteve em Campinas.

Com poucos jogos com a camisa alvinegra, Souza volta em baixa para o Náutico, que considera um novo empréstimo para uma outra equipe no estadual.

Souza tem 35 anos e tem passagens por Palmeiras, São Caetano, Cruzeiro, Santos e Bahia, além de Náutico e Ponte Preta. Chegou a jogar também no futebol japonês, na Arábia Saudita e no Catar. No Paulistão, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Água Santa e Palmeiras.