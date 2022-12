Esporte Conte terá desfalques de Richarlison e Romero no Tottenham e Lloris no banco

Depois de mais de um mês, o Campeonato Inglês será retomado nesta segunda-feira, com a chamada rodada do “Boxing Day”. E ainda não será desta vez que o Tottenham terá força máxima em campo, contra o Brentford, fora de casa. O técnico Antonio Conte não terá o brasileiro Richarlison e vai poupar o goleiro francês Hugo Lloris.

O atacante será baixa porque ainda se recupera de problema físico sofrido durante a Copa do Mundo do Catar. O jogador sofreu lesão no tendão e ainda não tem prazo certo para voltar ao time londrino. Richarlison foi um dos destaques da seleção brasileira no Mundial, sendo o artilheiro da equipe e vencedor do prêmio de gol mais bonito da Copa.

O atacante não será o único jogador que esteve na Copa a não defender o Tottenham nesta semana. Destaque da campanha francesa, com o vice-campeonato mundial, Lloris será preservado. Ele estará no banco de reservas nesta segunda, enquanto Fraser Forster será o goleiro titular do Tottenham.

O zagueiro Cristian Romero, que também esteve na final da Copa, foi descartado por Conte. Não será nem relacionado para a partida. O meia uruguaio Rodrigo Bentancur, outro a competir no Catar, será baixa por suspensão. Já o atacante Ivan Perisic, que participou da conquista do terceiro lugar com a Croácia, poderá aparecer na equipe.

O time de Londres ocupa o quarto lugar da tabela do Campeonato Inglês, com 29 pontos, contra 37 do líder Arsenal.