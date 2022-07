Conmebol revela datas e horários das quartas da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos de ida e volta das quartas de final da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, que terão nove brasileiros envolvidos. A edição 2022 da principal competição do continente conta com a participação de cinco equipes brasileiras e outras três argentinas e terá importantes clássicos nacionais em sua próxima etapa.

O duelo entre Corinthians e Flamengo abre esta fase da competição no dia 2 de agosto, uma terça-feira. No dia seguinte, será a vez de Atlético-MG e Palmeiras iniciarem a luta por um lugar nas semifinais. O Athletico-PR entra em campo no dia 3 de agosto para medir forças com o Estudiantes, de La Plata.

A Conmebol anunciou, também, as datas e horários dos confrontos das quartas da Copa Sul-Americana. Quatro equipes brasileiras seguem vivas nas disputas: São Paulo, Ceará, Internacional e Atlético-GO. Outros quatro países seguem representados, com o uruguaio Nacional, venezuelano Deportivo Táchira, o equatoriano Independiente del Valle e o peruano Melgar.

Na Sul-americana quem abre as quartas é o Atlético-GO, que vai até o Uruguai desafiar o Nacional, no dia 2 de agosto. Os demais brasileiros jogam no dia seguinte, uma quarta-feira. O São Paulo visita o Ceará, no Castelão, e o Internacional hospeda o Melgar.

Confira as datas e horários dos jogos da Libertadores:

JOGOS DE IDA

2/8/2022 – 21h30 – Corinthians x Flamengo – Neo Química Arena

3/8/2022 – 21h30 – Atlético-MG x Palmeiras – Mineirão

3/8/2022 – 21h30 – Vélez Sarsfield x Talleres – José Amalfitani

4/8/2022 – 21h30 – Athletico-PR x Estudiantes – Arena da Baixada

JOGOS DE VOLTA

9/8/2022 – 21h30 – Flamengo x Corinthians – Maracanã

10/8/2022 – 21h30 – Palmeiras x Atlético-MG – Allianz Parque

10/8/2022 – 21h30 – Talleres x Vélez Sarsfield – Mario Kempes

11/8/2022 – 21h30 – Estudiantes x Athletico-PR – Jorge Luis Hirschi

Confira as datas e horários dos jogos da Copa Sul-Americana:

JOGOS DE IDA

2/8/2022 – 19h15 – Nacional x Atlético-GO – Parque Central

2/8/2022 – 21h30 – Deportivo Táchira x Independiente del Valle

3/8/2022 – 19h15 – São Paulo x Ceará – Morumbi

4/8/2022 – 19h15 – Melgar x Internacional – Monumental de la UNSA

JOGOS DE VOLTA