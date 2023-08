Conmebol retira suspensão e Matheus Araújo pode reforçar Corinthians contra o Newell’s Old Boys

Matheus Araújo foi um dos quatro expulsos em confusão generalizada no fim do jogo com o Universitario, no Peru, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O jovem meia do Corinthians deixou o campo desolado, garantindo que é contra brigas e que não fez nada. O clube entrou com recurso e a Conmebol admitiu não ter imagens do garoto no tumulto e o liberou para encarar o Newell’s Old Boys nesta terça-feira, na Neo Química Arena. Mas puniu o goleiro reserva Matheus Donelli.

Com a mudança na suspensão, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode usar o meia na escalação alternativa que deve mandar a campo. Mas deve utilizar Cássio pela perda do reserva de Carlos Miguel. O titular, ao menos, estará na Neo Química Arena, e como não gosta de ficar no banco, pode pedir para jogar.

Diferentemente dos jogos contra os peruanos, diante dos argentinos o treinador corintiano deve utilizar outros titulares, apesar de ter escondido os relacionados, o que virou praxe em “decisões.” Murillo, Adson, Fausto, Maycon e Yuri Alberto são cotados para começarem a partida.

Fábio Santos vai continuar o revezamento com Matheus Bidu, que aproveitou para convocar a torcida para a partida. “Sabemos que será um jogo muito difícil. Mas teremos o apoio da Fiel e temos de sair vitorioso para levar vantagem ao jogo de volta”, disse o lateral.

“O apoio da torcida é de extrema importância. Com eles é muito diferente, nesse jogo que ficaram ausentes (cumpriu suspensão diante do Vasco com portões fechados) sentimos muito a falta”, disse, confiante em realizar um bom jogo para tentar recuperar a posição de titular.