Conmebol recua e decide manter Bahia x Independiente para esta terça-feira

Apesar de todos os problemas com a delegação do Independiente e o anúncio da Conmebol de adiar o jogo por um dia, o confronto entre o Bahia e o clube argentino acontecerá nesta terça-feira, às 19h15, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. A entidade máxima do futebol sul-americano mudou de ideia e manteve a partida em sua programação original. Os clubes já foram informados da nova alteração.

Na noite de segunda-feira, a delegação do clube argentino chegou a Salvador com 26 atletas. Destes, oito testaram positivo para a covid-19 ao desembarcar no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Magalhães. Com isso, eles acabaram retidos até se chegar a uma solução.

Após horas de espera, o grupo que testou negativo foi liberado para descansar no hotel e os demais tiveram que dormir no saguão. Durante a noite, o clube argentino se manifestou nas redes sociais.

“Parte da delegação foi ao hotel para descansar e outros foram detidos arbitrariamente no aeroporto. As autoridades de saúde da Bahia nos maltrataram sem motivo, deixando-nos presos por mais de seis horas. Todos os que integram a viagem foram testados no sábado e foram apresentados os estudos para viajar e jogar a partida”, escreveu o Independiente em sua conta no Twitter.

“O que aconteceu, alheio ao Independiente, gerou um atraso insustentável, alterando a rotina e o resto da nossa equipe antes de um jogo. Esperamos que esse tipo de inconveniente não volte a ocorrer e que sirva de precedente para futuras ocasiões que envolvam tanto a nossa instituição quanto quem participa de uma competição internacional”, finalizou o clube.

As duas equipes brigam pela liderança do Grupo B da competição continental. O Bahia é o segundo colocado, com quatro pontos, e o Independiente lidera com seis. O Montevideo City Torque, do Uruguai, ocupa a terceira posição, com um ponto, e o Guabirá, da Bolívia, está zerado.