Conmebol pune Vélez e fecha setor de estádio para jogo com o Fla na Libertadores

A Conmebol decidiu punir o Vélez Sarsfield por conta dos incidentes envolvendo torcedores no duelo com o Talleres em jogo pelas quartas de final da Libertadores.

Para a partida pela semifinal da competição, diante do Flamengo, o time argentino vai ter o setor sul das arquibancadas vetado para a venda de ingressos. O clube ainda vai ter de pagar uma multa de R$ 95 mil dólares (R$ 490 mil) pelo incidente.

O estádio José Amalfitani reserva cerca de seis mil lugares na parte interdidata pela entidade que comanda o futebol na América do Sul. Mas as sanções não se limitam ao estádio. O treinador Cacique Medina também foi punido com multa de 50 mil dólares (R$ 258 mil) por ter sido expulso de campo.

O clube ainda pode recorrer da decisão imposta pela Unidade Disciplinar da Conmebol.

O Vélez recebe o Flamengo no próximo dia 31 de agosto e a partida de volta acontece no Maracanã no dia 7 de setembro. Pela outra semifinal da competição um duelo doméstico define o outro finalista.

O Athletico-PR abre o confronto na Arena da Baixada com o Palmeiras no dia 30 de agosto. O duelo de volta acontece no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 6 de setembro.