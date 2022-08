Conmebol escolhe árbitros de excelência para apitar semifinais da Libertadores

A Conmebol definiu neste sábado dois dos mais experientes profissionais do seu quadro de arbitragem para comandar os jogos de ida das semifinais da Libertadores. O chileno Roberto Tobar vai ficar encarregado de apitar o duelo entre Athletico-PR e Palmeiras nesta terça-feira, em Curitiba, na Arena da Baixada. Já no outro jogo desta fase decisiva, entre Vélez Sarsfield e Flamengo, o comando fica por conta de Wilmar Roldan, da Colômbia.

O juiz chileno tem um cartel considerável de partidas importantes no seu currículo. Trabalhou na final da Sul-Americana de 2018, e na decisão da Recopa de 2019 em jogo realizado em Buenos Aires. Tobar também esteve em campo na final da Libertadores de 2019, que teve o Flamengo como campeão em cima do River Plate, em Lima, no Peru.

Tobar estava designado para apitar a partida entre Antofagasta e Nublense pelo Campeonato ?Chileno, neste domingo. Como foi escolhido para a partida da semifinal, ele acabou sendo substituído. Para o jogo de Curitiba, ele vai ter como auxiliares Christian Schiemann e Claudio Róis.

Já pela outra semifinal, que vai reunir Vélez Sarsfield e Flamengo, nesta quarta-feira, na Argentina, o experiente árbitro Wilmar Roldan, da Colômbia, também tem rodagem em jogos pelo continente. Apitou a Copa do Mundo de 2014 e é o melhor de seu país.

Conhecido dos brasileiros, apitou a final da Libertadores de 2013, que teve o Atlético-MG como campeão da América. Sua participação mais recente aconteceu este ano, no jogo de volta das quartas de final entre Palmeiras e Atlético-MG. Nesta partida, no Allianz Parque, ele acabou expulsando o volante Danilo (pegou dois jogos de punição e está fora da semifinal) e o meia Gustavo Scarpa.

Para o jogo de Buenos Aires, no estádio José Amalfitani, Roldan vai ter a companhia de Alexander Guzman e Wilmar Navarro como auxiliares.

COPA SUL-AMERICANA

Os jogos desta reta final da Sul-Americana também foram anunciados. Independiente Del Valle x Melgar terá o comando do brasileiro Raphael Claus. Rodrigo Correa e Rodolpho Toski vão ser os bandeiras.

Já pela outra semifinal, que reúne dois clubes do Brasil, o venezuelano Jesús Valenzuela vai ser o juiz do duelo entre Atlético-GO e São Paulo, que vão medir forças em Goiânia. Carlos Lopez e Carlos Moreno vão completar o trio de juízes dessa partida.