Esporte Conmebol elege seleção da Copa Sul-Americana com 8 brasileiros, 5 do Athletico-PR

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a seleção da Copa Sul-Americana. São oito brasileiros, sendo cinco do campeão Athletico-PR e três do vice, Red Bull Bragantino. Dois estrangeiros são do Peñarol e um do Rosário Central.

Santos foi unanimidade no gol. A Conmebol montou uma equipe com três zagueiros, todos brasileiros. Fabrício Bruno, Thiago Heleno e Léo Ortiz, que chegou a ser convocado por Tite para compor o elenco da seleção brasileira na Copa América e, posteriormente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

No meio de campo, mais dois jogadores do time paranaense: o uruguaio Terans e Léo Cittadini. Completam o setor: Vecchio, do Rosário Central, e Trindade, do Peñarol. No ataque, os escolhidos foram: Nikão, autor do gol do título, Artur, do time paulista, e o artilheiro da competição, com dez gols, Álvarez Martínez, do Peñarol.

Curiosamente, o Libertad, do Paraguai, que foi eliminado na semifinal do torneio frente ao Red Bull Bragantino, não conseguiu colocar nenhum de seus atletas na seleção.

O Athletico-PR conquistou o bicampeonato da Sul-Americana ao derrotar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no último sábado, no estádio Centenário, no Uruguai, com um bonito gol de Nikão, de voleio.

O time rubro-negro tem dois dos cinco títulos do Brasil na competição. Já conquistaram o torneio: Internacional, Chapecoense e São Paulo. O país só perde para a Argentina, com nove conquistas.