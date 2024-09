Conmebol divulga tabela das semifinais da Libertadores e brasileiros definem vaga fora de casa

A melhor campanha sempre faz a diferença na tabela da Copa Libertadores e o argentino River Plate e o uruguaio Peñarol terão a vantagem de definir as semifinais diante dos brasileiros Atlético-MG e Botafogo, respectivamente, em seus estádios. A Conmebol divulgou a tabela desmembrada dos jogos nesta sexta-feira.

Diferentemente das quartas de final, que tiveram jogos também às 19 horas, desta vez os embates, em dias distintos, serão todos às 21h30, abrindo por Belo Horizonte, dia 22 de outubro, seguido por Rio de Janeiro, no dia 23. A definição ocorre uma semana depois, em Buenos Aires e Montevidéu.

Dono de 100% de aproveitamento atuando na Arena MRV, com 2 a 1 no Rosario Central, 3 a 2 no Peñarol, e 4 a 0 no Caracas, na primeira fase, além de 1 a 0 no San Lorenzo nas oitavas e 2 a 0 sobre o Fluminense nas quartas, o Atlético sabe que precisa levar uma boa vantagem para o Monumental de Nunez, onde o River Plate é bem forte, no jogo agendado para 22/10.

O retorno ocorre uma semana depois, no dia 29, também 21h30, e a ideia de Gabriel Milito e poder defender um bom placar. Os argentinos também ganharam seus cinco jogos realizados em casa, anotando 9 gols e sofrendo apenas um.

O Botafogo recebe o Peñarol, algoz do Flamengo, no dia 23 de outubro, e faz a volta no dia 30. E também vai tentar investir tudo no jogo caseiro para abrir uma vantagem para ter vida menos complicada no caldeirão do Campeón del Siglo, em Montevidéu, onde a torcida local faz muita pressão.

Foram cinco jogos do Peñarol no Uruguai, com quatro vitórias, sendo duas goleadas (5 a 0 no Caracas na estreia e 4 a 0 no Strongest, nas oitavas), além do empate com o Flamengo (tinham a vantagem de 1 a 0 do Maracanã).

O Botafogo já sabe como é complicado decidir fora ao fazer o segundo jogo com o São Paulo no MorumBis. A definição nas semifinais veio somente nos pênaltis após não fazer o dever de casa e empate no Engenhão.

CONFIRA A TALEBA DAS SEMIFINAIS

22/10

Atlético-MG x River Plate – 21h30 – Belo Horizonte

23/10

Botafogo x Peñarol – 21h30 – Rio de Janeiro

29/10

River Plate x Atlético-MG – Buenos Aires

30/10

Peñarol x Botafogo – 21h30 – Montevidéu