Conmebol divulga redução de número de casos de covid-19 na Copa América

A pandemia do novo coronavírus começa a dar sinais de trégua no que diz respeito ao número de casos registrados durante a disputa da Copa América, que está sendo realizada no Brasil. A comissão médica da Conmebol divulgou uma tabela comparativa dos testes de covid-19 realizados em três datas do torneio e os números refletem uma clara tendência de queda no número de casos positivos.

Esses dados mostram o aumento da eficiência dos protocolos sanitários aplicados na competição. Ainda em alta no país, a pandemia do novo coronavírus ultrapassou a marca dos 500 mil mortos desde que chegou ao Brasil.

Segundo dados da entidade que comanda o futebol na América do Sul, em 14 de junho, foram coletadas 3.045 amostras, dos quais 53 deram positivo, um número que representa 1,73% do total.

Cinco dias depois, em 19 de junho, o número de testes realizados subiu para 15.235, com 140 casos positivos, ou seja, 0,9% do total. No dia 21 deste mês, a soma de todos os testes realizados desde o início do evento havia atingido 22.856, dos quais 166 foram positivos, reduzindo a incidência para 0,7%.

O relatório inclui outro elemento relevante. A grande maioria dos casos positivos corresponde ao pessoal de apoio logístico terceirizado no Brasil que ainda não havia sido vacinado, por razões além do controle da Conmebol.

Ainda de acordo com o trabalho da entidade, os jogadores constituem uma minoria absoluta no grupo de positivos detectados nos testes. Além disso, muitos desses atletas já foram liberados para futuros encontros do torneio, após cumprirem a rigorosa quarentena imposta pelo Ministério da Saúde do Brasil.

As estatísticas divulgadas pela Comissão Médica da Conmebol são compiladas em colaboração com autoridades e funcionários do Ministério da Saúde do Brasil.

No início da semana, a Conmebol divulgou um relatório médico com o registro de 140 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Neste relatório, tanto a entidade, como o Ministério de Saúde do Brasil informaram que o número de infectados representava 0,9% do total de testes realizados e afirmaram ainda que 99% dos testes mostraram resultados negativos.

Neste estudo, a Conmebol não informou quantos casos são de delegações estrangeiras que integram o torneio. Mas o Estadão apurou que são 17 registros das seleções da Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia.