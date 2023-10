Conmebol divulga a tabela do Pré-Olímpico e Brasil estreia contra a Bolívia

A Conmebol divulgou a tabela do Torneio Pré-Olímpico que será realizado na Venezuela, entre janeiro e fevereiro de 2024. No Grupo A, o Brasil tem estreia marcada para o dia 23 de janeiro, uma terça-feira, contra a Bolívia às 17 horas (horário de Brasília). Apenas as duas melhores seleções da competição garantem uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

Com dois dias de descanso, o Brasil volta a campo na sexta-feira, dia 26 de janeiro, contra a Colômbia, às 20 horas. A próxima partida será na segunda-feira, dia 29, às 17 horas, contra o Equador. Fechando a fase de grupos, a seleção enfrenta a Venezuela no dia 1º de fevereiro, às 20 horas. Todos os jogos serão no estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

O quadrangular final está marcado para começar dia 5 de fevereiro. No Pré-Olímpico, as seleções são divididas em dois grupos com cinco times, que se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para um quadrangular e disputam as duas vagas para Paris-2024.

O Brasil caiu no Grupo A e a Argentina, principal adversário por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, ficou no Grupo B.

Com a seleção de Ramon Menezes no Grupo A estão Equador, Bolívia, Colômbia e Venezuela, seleção dona da casa. Do outro lado da chave, estão Uruguai, Chile, Paraguai, Peru e os argentinos.

Tanto o Torneio Pré-Olímpico quanto a própria Olimpíada são disputadas por jogadores sub-23. A partir de 23 de outubro, a seleção olímpica do Brasil disputa os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no CHile, onde o técnico Ramon Menezes não terá força máxima, já que os clubes não são obrigados a liberar os atletas e as liga nacionais estarão em andamento. De qualquer forma, o grupo terá jogadores que possuem alguma rodagem, caso de Guilherme Biro (Corinthians), Matheus Nascimento (Botafogo) e Gabriel Veron (Porto, ex-Palmeiras).

A última vez que a seleção sub-23 foi a campo foi no dia 7 de setembro, na derrota por 1 a 0 sobre o Marrocos, em partida na qual Ramon teve algumas de suas principais estrelas à disposição, como Marcos Leonardo, do Santos, Vitor Roque, do Athletico-PR, e Andrey Santos, do Nottingham Forest. Estava previsto mais um amistoso com os marroquinos, mas o terremoto que atingiu a nação árabe naquela semana forçou o cancelamento do jogo.