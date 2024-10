Esporte Conmebol define final da Libertadores no estádio do River Plate

A final da Copa Libertadores 2024 será no Estádio Monumental de Núñez, do River Plate, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. A confirmação da sede foi divulgada pela Conmebol nesta sexta-feira. Esta é a primeira vez que a decisão do torneio será disputada na Argentina, desde que a final passou a ser em jogo único, em 2019.

A sede foi escolhida em 12 de fevereiro pelo Conselho da Conmebol. Foram avaliados também o Estádio Libertadores de América, do Independiente, e o Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata, onde o Gimnasia y Esgrima manda seus jogos.

O estádio escolhido tem capacidade para 84.567 pessoas. Recentemente, ele foi rebatizado como Más Monumental, por causa da compra dos naming rights pela rede de supermercados Chango Mâs. A empresa investirá R$ 102 milhões em sete anos.

Segundo a Conmebol, a escolha levou em conta a infraestrutura moderna do Monumental pós-reformas, além da história esportiva e grande capacidade.

É possível que o River Plate, portanto, decida a Libertadores em casa, se a equipe de Marcelo Gallardo passar pelo Atlético-MG, na semifinal. Botafogo e Peñarol, na outra chave da semifinal, teriam que lidar com esse desafio na decisão.

Na edição de 2023, o Fluminense também pôde jogar em casa na final, que foi pela segunda vez no Maracanã. A outra vez que o estádio do Rio havia sediado o jogo derradeiro foi na edição de 2020, vencida pelo Palmeiras sobre o Santos.

A última vez que a Argentina sediou uma decisão de Libertadores foi em 2018, quando o primeiro jogo da decisão entre Boca Juniors e River Plate ocorreu na Bombonera. A volta seria no Monumental, mas teve de ser transferida para o Santiago Bernabéu, na Espanha, por causa da violência entre as torcidas dos dois times.

Sedes de finais de Libertadores em jogos únicos

2019: Estádio Monumental, em Lima (Flamengo 2 x 1 River Plate).

2020: Maracanã, no Rio (Palmeiras 1 x 0 Santos).

2021: Estádio Centenário, em Montevidéu (Palmeiras 2 x 1 Flamengo).

2022: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guaiaquil (Flamengo 1 x 0 Athletico-PR).

2023: Maracanã, no Rio (Fluminense 2 x 1 Boca Juniors)