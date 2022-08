Conmebol define datas dos duelos entre São Paulo e Atlético-GO na Sul-Americana

As datas e horários dos duelos entre Atlético-GO e São Paulo pelas semifinais da Copa Sul-Americana foram divulgadas pela Conmebol nesta sexta-feira. Os dois times começam a brigar por uma vaga na final do torneio continental no dia 1º de setembro, a partir das 21h30, no Serra Dourada. A rodada de volta está marcada para as 21h30 do dia 8 de setembro, no Morumbi.

O vencedor do confronto brasileiro jogará a final no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. O adversário sairá do embate entre o equatoriano Independiente de Valle e o peruano Melgar, algoz do Internacional nas quartas de final. O primeiro jogo entre Independiente e Melgar será dia 31 de agosto, às 19h15, no Equador. A partida decisiva, por sua vez, será disputada no Peru, a partir das 19h15, dia 7 de setembro.

Demonstrando força nas competições de mata-mata, uma vez que segue vivo também na Copa do Brasil, o São Paulo chegou à semifinal da Copa Sul-Americana ao passar pelo Ceará nas quartas. Depois de vencer por 1 a 0 no Morumbi, perdeu por 2 a 1 no Castelão e avançou nos pênaltis.

O Atlético-GO também se mostrou muito competente em duelos eliminatórios. O time comandado por Jorginho eliminou o Nacional de Luis Suárez com uma vitória por 1 a 0 em Montevidéu seguida de um expressivo 3 a 0 no Serra Dourada. Além disso, venceu o Corinthians por 2 a 0 no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, que tem o jogo de volta marcado para a próxima quarta-feira, na Neo Química.