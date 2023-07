Conmebol define datas das oitavas da Libertadores; Palmeiras x Atlético-MG será dia 2 de agosto

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira as datas e horários das oitavas de final da Copa Libertadores. Único duelo entre brasileiros, Atlético-MG x Palmeiras terá sua roda de ida disputada no dia 2 de agosto, quarta-feira, no Mineirão, às 21h30. Na semana seguinte, dia 9, os dois times voltam a se encontrar, no Allianz Parque, para definir a vaga nas quartas de final.

Palmeiras e Atlético são os únicos times brasileiros de um dos lados da chave. O vencedor não terá rivais do País pela frente até a final. Do outro lado da chave, quatro equipes nacionais brigarão por duas vagas nas semifinais.

O primeiro brasileiro a ir a campo será o Fluminense, que vai a Buenos Aires enfrentar o Argentinos Juniors no dia 1º de agosto, terça-feira, a partir das 19 horas. O jogo de volta foi marcado para dia 8 de agosto, no Maracanã. As datas são as mesmas para Athletico-PR e Internacional, mas em horários diferentes.

Os athleticanos enfrentam o Bolívar, em La Paz, às 21 horas do dia 1º e decidem a vaga no mesmo horário, dia 8, na Arena da Baixada. Já o Inter faz o jogo de ida às 21 horas, no Monumental de Nuñez, e, uma semana depois, recebe o time argentino no Beira-Rio, em duelo marcado para as 21 horas.

O Flamengo, por sua vez, será o último a definir a classificação para as oitavas de final, pois joga a primeira partida a partir das 21 horas de quinta-feira, 3 de agosto, no Maracanã, contra o Olimpia. O segundo encontro será dia 10 de agosto, às 21 horas, em Assunção. Nas quartas de final, os flamenguistas podem ter um Fla-Flu pela frente, conforme ficou definido pelo chaveamento.

Veja as datas e horários das oitavas de final da Libertadores:

Argentinos Juniors x Fluminense

Ida: 01/08, às 19 horas, em Buenos Aires

Volta: 08/08, às 19 horas, no Rio.

Bolívar x Athletico-PR

Ida: 01/08, às 21 horas, em La Paz.

Volta: 08/08, às 21 horas, em Curitiba.

River Plate x Internacional

Ida: 01/08, às 21 horas, em Buenos Aires.

Volta: 08/08, às 21 horas, em Porto Alegre.

Nacional x Boca Juniors

ida: 02/08, às 21 horas, em Montevideo.

Volta, 09/08, às 21 horas, em Buenos Aires.

Deportivo Pereira x Independiente Del Valle

Ida: 02/08, às 21 horas, em Pereira

Volta: 09/08, às 21 horas, em Quito.

Atlético-MG x Palmeiras

Ida: 02/08, às 21h30, em Belo Horizonte.

Volta: 09/08, às 21h30, em São Paulo.

Atlético Nacional x Racing

Ida: 03/08, às 19 horas, em Medellín.

Volta: 10/08, às 19 horas, em Buenos Aires.

Flamengo x Olimpia

Ida: 03/08, às 21 horas, no Rio.

Volta: 10/08, às 21 horas, em Assunção.