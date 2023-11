Conmebol confirma abertura da Copa América de 2024 em Atlanta e decisão em Miami

Partida inaugural será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e a final no Hard Rock Stadium, em Miami

A Copa América de 2024, competição que será o pontapé inicial para o Mundial de 2026, também agendado para os Estados Unidos, em parceria com Canadá e México, já tem seus estádios, datas e palco de abertura e final definidos. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a partida inaugural será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e a disputa pelo título será no Hard Rock Stadium, em Miami.

“A 48ª edição do torneio de seleções mais antigo do mundo, a Conmebol Copa América começará dia 20 de junho no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta e finalizará dia 14 de julho no Hard Rock Stadium de Miami”, informou a entidade.

A competição entre seleções mais importante do continente agora contará, além das 10 representantes da América do Sul, com mais seis equipes da América do Norte e Central, contando com o anfitrião Estados Unidos, e ocorre entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

“Os torcedores já podem se inscrever para estar em dia com notícias da competição, incluindo detalhes sobre a acessibilidade dos ingressos, quando estiverem disponíveis”, completou a Conmebol.

Apesar de divulgar Atlanta, estádio dos Falcons com capacidade para 71 mil torcedores e Miami, casa dos Dolphins na NFL, onde pouco mais de 65 mil pessoas ficam totalmente acomodadas, a Conmebol manteve o suspense das demais sedes.

A definição dos grupos vai ocorrer no dia 7 de dezembro, em evento programado para Miami, onde será conhecido o campeão. E o evento servirá de teste para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

“Esperamos estádios repletos da paixão de todo o continente americano para a abertura e final de uma inesquecível Copa América. Em Atlanta, a bola vai começar a rolar e não vai parar por um mês, até o jogo final em Miami. São estádios magníficos em cidades maravilhosas. Agradecemos a valiosa colaboração das autoridades dos EUA e dos nossos amigos da Concacaf na organização desta competição. Estamos ansiosos pela melhor Copa América de todos os tempos”, afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol e vice-presidente da Fifa.

“Atlanta e Miami serão excelentes anfitriões destes jogos e parabenizo ambas as cidades e suas comissões esportivas. Os dois locais são de classe mundial e as cidades têm fãs apaixonados por esportes e futebol, reconhecidos por apoiarem eventos importantes”, disse Victor Montagliani, presidente da Concacaf e vice-presidente da Fifa.

“A perspectiva emocionante de ser sede da Copa América 2024 com nossos parceiros da Conmebol, além da variedade de competições da Concacaf que ofereceremos nos próximos três anos, consolidará nossa região como o centro global do futebol antes da Copa do Mundo da Fifa”, acrescentou.