Conmebol aumenta premiações da Libertadores e demais torneios sul-americanos

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira um reajuste nas premiações de suas principais competições de clubes, com um aumento de 23% no valor total distribuído entre os torneios. De acordo com a entidade, serão quase US$ 301 milhões (R$ 1,5 bilhão) repartidos entre as Copas Libertadores Masculina e Feminina, a Copa Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana.

“Vamos fazer com que a paixão, a força e o talento da América do Sul brilhe para o mundo com um espetáculo cada vez mais global. Nossas equipes, jogadores e torneios serão seus novos protagonistas. É uma nova era, a era CONMEBOL.Vamos continuar Acreditando Sempre!”, escreveu Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, ao anunciar os novos valores.

A divisão não é igual para todos. Como de costume, a Libertadores masculina fica com a maior fatia, no caso US$ 207,8 milhões (1,09 bilhão), um aumento de 21% em relação à edição de 2022. O valor será utilizado para diferentes bonificações ao longo da competição. A Conmebol pagará 300 mil (R$ 1,5 milhão) por jogo vencido na disputa da fase de grupos, além de US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) já garantidos a todos os participantes de tal fase.

Com isso, Flamengo, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Athletico-PR, brasileiros já confirmados na fase de grupos, contam com pelo menos R$ 15,7 milhões nos cofres pela participação no torneio continental. Atlético-MG e Fortaleza podem se juntar a eles caso consigam passar da fase preliminar.

Depois da etapa de grupos, os clubes que avançarem às oitavas de final receberão US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões), e os classificados às quartas embolsarão mais US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões). Já o prêmio para os semifinalistas será de US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões). Após a final, o vice-campeão fica com US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões) e o campeão ganha US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões).

LIBERTADORES FEMININA

Embora fique com um valor bem menor, a Libertadores Feminina teve um acréscimo de 68% no total de premiação comparado a 2022, o maior aumento dos quatro torneios. A competição contará com as participações de Corinthians, Palmeiras e Internacional.

A principal bonificação, dada ao time campeão, será de US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões), enquanto o vice-campeão receberá US$ 600 mil (R$ 3,15 milhão) e o terceiro, US$ 250 mil (R$ 1,31 milhão). Além disso, haverá um pagamento de US$ 50 mil (R$ 262,5 mil) por participação.

SUL-AMERICANA E RECOPA

Já a Copa Sul-Americana, que tem América-MG, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo como brasileiros confirmados, pagará um total de US$ 77,8 milhões (R$ 408,45 milhões), 30% a mais que na temporada passada. Serão US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões) destinados ao campeão e US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões) ao vice.

Assim como na Libertadores, haverá pagamento por vitória, mas de US$ 100 mil (R$ 525 mil), e também um valor garantido a todos os clubes da fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões). Nas oitavas, quartas e semis, os prêmios, são, respectivamente de US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões), US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) e US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões).

A Recopa, que promove o duelo entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana do ano anterior, pagará US$ 1,8 milhão (R$ 9,4 milhões) ao campeão e US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) ao vice. A disputa será entre Flamengo e Independiente del Valle, em duelos de ida e volta marcados para os dias 21 e 28 de fevereiro.