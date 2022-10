Conmebol anuncia trio de arbitragem argentino na final da Libertadores

A final da Libertadores já tem sua equipe de arbitragem definida. O duelo brasileiro entre Flamengo e Athletico-PR, que decide o torneio continental no próximo dia 29, terá o comando do árbitro argentino Patricio Loustau, que contará com dois conterrâneos como assistentes, de acordo com informações divulgadas pela Conmebol nesta sexta-feira.

Esta não será a primeira final de Libertadores do árbitro de 47 anos, que apitou a decisão entre Palmeiras e Santos, da edição de 2021, que aconteceu no Maracanã, com vitória da equipe alviverde. Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky, também argentinos, completam o trio de campo. Facundo Tello, também da Argentina, será o quarto árbitro.

O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Mauro Vigliano, da Argentina, acompanhado por Eber Aquino (AVAR), do Paraguai, José Cuevas (AVAR 2), também do Paraguai e Nicolas Gallo (AVAR 3), que é colombiano.

A escolha de Patrício Loustau traz boas lembranças aos torcedores do Flamengo. Na atual edição da Copa Libertadores, o argentino foi responsável por apitar Corinthians x Flamengo, pelas quartas de final do torneio, na Neo Química Arena, em São Paulo, que terminou com vitória carioca por 2 a 0.

A final deste ano acontece em Guayaquil, no Ecuador, no dia 29 de outubro. Vencedor do torneio em 1981 e 2019, o Flamengo vai em busca de seu terceiro caneco do torneio, embalado pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, conquistado em cima do Corinthians. Sob a batuta de Felipão, o Athletico-PR busca sua primeira taça da Libertadores.