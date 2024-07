Conmebol abre investigação para esclarecer briga após Uruguai x Colômbia: ‘Inadmissível’

As cenas que correram o mundo de jogadores do Uruguai trocando socos com torcedores da Colômbia após a eliminação da seleção celeste nas semifinais da Copa América, quarta-feira (derrota por 1 a 0), foram totalmente reprovadas pela Conmebol. A entidade promete agir rápido para encontrar e punir os culpados pela barbárie e abriu uma investigação nesta quinta.

“Diante dos atos de violência ocorridos ao término da partida entre as seleções de Uruguai e Colômbia, a Unidade Disciplinar da Conmebol decidiu abrir um processo para esclarecer a sequência de fatos e as responsabilidades dos envolvidos”, anunciou a entidade em nota oficial.

“É inadmissível que um fato como o ocorrido nesta ocasião transforme a paixão em violência. Portanto, não será tolerado nenhuma atitude que transgrida a competição esportiva e o espetáculo mais bonito do mundo que pertence a toda família”, prosseguiu a entidade Sul-Americana.

Logo após a Colômbia se garantir na decisão de domingo diante da Argentina, o cenário no Bank of America Stadium, em Charlotte, se transformou em cenas de pancadaria e selvageria, com o atacante Darwin Núñez e o zagueiro Ronald Araújo aparecendo em destaque trocando socos nas arquibancadas.

Com mais de 70 mil pessoas no estádio, em sua maioria colombianos, o “problema” alegado pelos uruguaios é que seus familiares estavam sendo ameaçados de agressão no local e seus jogadores foram apenas defendê-los e também passaram a ser alvo de colombianos.

“Nossas famílias estavam em perigo por causa de alguns que não sabem beber e se comportam como pessoas sem cérebro”, alegou o capitão Giménez. Logo após a paz ser restabelecida, Darwin Núñez aparece no gramado consolando o choroso filho pequeno, o que revela uma das preocupações do jogador do Liverpool na confusão.

“Às vésperas da final da nossa Copa América, queremos ratificar e advertir que não será tolerada nenhuma ação que manche uma festa mundial do futebol, na qual estão envolvidos os protagonistas e a torcida que estará presente no estadio em uma final vista por centenas de milhões de espectadores em todo o mundo”, frisou a Conmebol.