Conheça o drama de Kostomarov, medalhista olímpico que teve pés e mãos amputados

O russo Roman Kostomarov, de 46 anos, vive um momento crítico de saúde. Medalhista olímpico nos Jogos de Inverno de Turim, em 2006, o atleta de patinação artística está internado desde 10 de janeiro e já teve os pés e parte das mãos amputadas por causa de problemas decorrentes de uma pneumonia.

Segundo o jornal ucraniano KP, o Kostomarov passou as férias de Ano Novo no ringue de patinação, fazendo apresentação no show “O Mágico de Oz”. Alexander Zhulin, técnico do atleta, conta que o patinador teve um pouco de resfriado, tossiu, mas ninguém suspeitou de doença grave.

Kostomarov se apresentou pela última vez em 8 de janeiro e dois dias depois foi internado em uma unidade de tratamento intensivo com pneumonia. Em estado grave, ele passou a respirar com a ajuda de um respirador e posteriormente passou a contar com o auxílio de um ECMO, máquina que fornece suporte para o sistema respiratório e cardíaco. No entanto, nenhuma das alternativas melhorou sua condição.

Tudo piorou quando o russo desenvolveu uma sepse por causa de uma infecção, desencadeando em problemas circulatórios e gangrena. O atleta começou a ter necrose nos pés e os médicos decidiram pela amputação dos membros. Kostomarov resistiu ao procedimento, mas os médicos ainda temem que a necrose afete tecidos de outras partes da perna.

Com problema também nos membros superiores, Kostomarov foi convencido pelos médicos que também precisava ter os dedos das mãos amputados por causa de novos problemas de necrose. O atleta teria concordado com cirurgia, que aconteceu na última semana. O atleta perdeu a mobilidade das mãos, mas os médicos lutam para não precisar retirar todo o punho.

Kostomarov é bicampeão mundial (2004 e 2005) e tricampeão europeu (2004, 2005 e 2006), sempre atuando em parceria com a mulher, Tatiana Navka. Foi ela quem contatou os melhores médicos da Rússia para cuidar do marido. Apesar do grave estado de saúde, ele está consciente.

Especula-se que a pneumonia foi contraída após um passeio de barco em um balneário na Rússia. Kostomarov, que já estava resfriado e com febre, decidiu mergulhar nas águas geladas. A família já estuda a possibilidade de importar próteses da Alemanha para o patinador após sua recuperação.