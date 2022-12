Conheça como funciona a tenda da “sobriedade” na Copa do Mundo do Catar

O Brasil goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, na segunda-feira, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Se os torcedores brasileiros estavam felizes nos arredores do Stadium 974, o humorista Fábio Rabin não teve uma experiência tão positiva. Embriagado, o ator foi detido por policiais catarianos e levado para uma “tenda da sobriedade”. Nas redes sociais, ele relatou o momento e afirmou que temeu por sua vida. O consumo de bebida alcoólica no Catar é proibido.

O país-sede havia se comprometido a permitir a venda mais permissiva de produtos alcoólicos durante o período do Mundial, mas dois dias antes da abertura da Copa, as autoridades catarianas decidiram proibir a venda de cerveja em quiosques nos arredores das arenas. Não houve apelação por parte da Fifa.

Durante a Copa do Mundo, então, foram estabelecidas pequenas áreas onde é possível comprar cervejas e afins. Nesses locais, onde a lei seca do Catar não tem efeito, os policiais até fazem vista grossa caso alguém fique levemente embriagado, mas não perturbe ninguém. Caso a pessoa “dê bandeira”, no entanto, poderá ser levada para as tendas onde ficam a clínica e os postos de atendimento.

Se o torcedor passar mal por causa da bebida a ponto de não poder andar, ambulâncias equipadas com macas levam a pessoa embriagada para os locais de atendimento. “Se for o caso, ele pode ser medicado e fica de castigo até que se recupere dos efeitos da bebida”, conta um policial em serviço na Fan Fest da Fifa.

“A ordem que temos é para lidar com fãs que ficaram embriagados, sem colocá-los na cadeia”, diz. Segundo ele, até que fiquem em um estado mais sóbrio, ficam sob observação médica. Quando recebem alta, vão para casa com um aviso: ficar bêbado em público no Catar é “muito malvisto pela população local e as autoridades.”

Um dos poucos locais onde há autorização para beber cerveja no país, a Fan Fest da Fifa, perto da orla de Doha, conta com a versão da Budweiser com álcool à venda. Mas, apesar da localização, a Fan Fest de Doha não conta com mesinhas com vista panorâmica para a orla.

O que há por ali é um balcão com geladeiras ao fundo. As placas do local avisam que o consumo de “bebidas internacionais” deve ser feito apenas em áreas designadas. Fora delas, seguranças e policiais educadamente pedem que os torcedores se dirijam aos pontos onde o consumo é tolerado.

E há mais regras para evitar exageros. Cada pessoa pode comprar somente quatro copos de cerveja. E, mesmo assim, paga caro: na Fan Fest da Fifa, o copo com meio litro custa 50 rials catarianos, equivalente a R$ 80.