Confederação de atletismo lamenta destruição da pista do Ibirapuera para evento de drift

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) lamentou a destruição da pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuera, para a realização de um evento de automobilismo no mesmo local, no próximo mês. Para a CBAt, a disputa de uma competição de drift no estádio poderá danificar também a estrutura abaixo da pista de borracha.

“A CBAt recebeu com perplexidade a notícia, veiculada pelas redes sociais, e lamenta profundamente a utilização da ‘pista’ de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, localizado no Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, para a realização de etapa da Ultimate Drift, anunciada para 9 e 10 março”, disse a entidade, em nota.

A destruição da pista foi veiculada nas redes sociais pela organização do Ultimate Drift há uma semana. Um vídeo mostra um trator arrancando a camada de borracha da pista. “Há o temor pelo comprometimento também da estrutura da pista, além da deterioração da borracha”, registrou a CBAt.

De acordo com a confederação, o piso do estádio não foi projetado para receber provas de automobilismo. “A CBAt vem a público para informar sua imensa indignação por ver o templo do atletismo paulista, que recebeu competições internacionais importantíssimas, com a presença de campeões olímpicos e mundiais do Brasil e do mundo, e foi a casa de treinamento de campeões mundiais e olímpicos, deteriorada e, talvez, destruída.”

O presidente do Conselho de Administração da CBAt, Wlamir Motta Campos, reforçou a crítica. “Não existe prova de automobilismo em pista de atletismo. É inaceitável. Nada contra o drift ou o automobilismo, mas provas de automobilismo são realizadas em autódromos”, declarou.

O dirigente afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo. Segundo Motta Campos, a secretaria informou que a remoção da borracha para o evento de drift facilitaria uma futura reforma do local. “Confesso que temos uma preocupação enorme, pela estrutura, e principalmente pelo histórico. Quando mudamos a função da pista isso acaba por distanciar o propósito”, disse o presidente do Conselho de Administração da CBAt.

Ainda de acordo com a confederação, a cidade de São Paulo não tem pista em condições de receber edições de GPs internacionais e o próprio Troféu Brasil atualmente.

Também em comunicado, a Comissão de Atletas da CBAt também lamentou a destruição da pista. “Lamentamos ver mais um templo do atletismo brasileiro sendo transformado para outros fins, sem considerar sua importância histórica e estratégica para o desenvolvimento da modalidade. Gostaríamos que as autoridades governamentais entendessem os impactos intangíveis que tais estruturas trazem a sociedade.”