Como preparação para o US Open, Nadal vai disoutar o ATP 500 de Washington

Após ficar de fora de Wimbledon, ao alegar problemas físicos, Rafael Nadal retornará às competições, ao fazer sua estreia no torneio de quadra dura do ATP 500 de Washington. A organização do evento anunciou nesta quinta-feira que o espanhol, dono de 20 títulos de Grand Slam, recebeu o wild card (convite) para jogar entre os dias 31 de julho a 8 de agosto.

A disputa do torneio de Washington vai servir para Nadal como preparação para a disputa do US Open. O espanhol

não se apresenta em quadra desde a derrota para Novak Djokovic nas semifinais de Roland Garros no mês passado.

Nadal, de 35 anos, decidiu ficar de fora de Wimbledon, que termina no domingo, e das Olimpíadas de Tóquio, que começam em 23 de julho, dizendo que seu corpo precisava de tempo para descansar e se recuperar após a temporada de saibro.

A lista de jogadores inscritos no Citi Open de Washington incluem os semifinalistas de Wimbledon Denis Shapovalov e Hubert Hurkacz, o polonês que derrotou Roger Federer na quarta-feira. Felix Auger-Aliassime e Karen Khachanov, que caíram nas quartas de finais no tradicional torneio londrino, também estarão na capital norte-americana.

O complexo do Rock CreekPark Tennis Center em Washington poderá receber um público de até 50% de sua capacidade. No ano passado, o torneio foi cancelado por causa da pandemia de covid-19.