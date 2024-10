Como o técnico Filipe Luís pretende fazer Gabigol voltar a render no Flamengo

A escalação do time titular do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, chamou atenção por contar com a volta de Gabigol ao time titular. O atacante estava no “fim da fila” no ataque flamenguista e chegou a ficar fora da relação do time então comandado por Tite.

Ex-companheiro de Gabigol, Filipe Luís reiterou a capacidade do centroavante já na entrevista coletiva da sua apresentação. Após a vitória no Maracanã, o novo treinador do Flamengo falou novamente sobre o jogador e disse que o jogador ainda vai voltar a render como nos melhores dias que vive com a camisa do Flamengo.

Entretanto, o treinador espera que o camisa 99 passe por uma recuperação física. “Com certeza, tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo. Na hora que a primeira (bola) a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente. Fisicamente, ele vai precisar mais tempo. Talvez vá sentir no próximo jogo. Mas vou tratar dele e de todos com muito carinho”, projetou.

O Flamengo teve superioridade, principalmente no primeiro tempo, em relação ao Corinthians, com o momento ofensivo coletivo. O plano de jogo, segundo Filipe Luís, passou por jogar em cima de Gabigol na figura de camisa 9, com Bruno Henrique avançando pelo lado.

“O Gabriel é um ídolo histórico do clube. Eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, um certo cuidado, carinho. O Gabriel foi uma escolha minha, técnica”, garantiu o técnico.

Esta foi somente a sexta vez que Gabigol foi titular, nas 29 partidas dele em 2024. Ele perdeu um período de nove partidas por suspensão por doping, que acabou revertida. Depois, o atacante sofreu uma lesão muscular, em agosto, e retornou apenas após um mês, na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

O desempenho também caiu. Foram apenas quatro gols em 2024. A temporada em que ele menos fez gols pelo Flamengo foi 2023, com 18.

FUTURO DE GABIGOL COM O FLAMENGO AINDA É INCERTO PARA 2025

Mesmo que Filipe Luís recupere o ex-companheiro, pode ser que o técnico não conte com o atacante por muito tempo. O contrato do camisa 99 com o clube termina em dezembro deste ano. O Flamengo já tentou a renovação em diferentes momentos, mas Gabigol recusou todas as ofertas.

Desde julho, ele está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O Palmeiras chegou a oferecer uma proposta ao jogador e seu estafe para contar com o atleta a partir de janeiro de 2025, mas o documento não foi assinado e clube desistiu da contratação. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ainda não descarta a renovação com Gabigol.

Confira os números de Gabigol no Flamengo:

2024 – 4 gols em 29 jogos

2023 – 18 gols em 43 jogos

2022 – 31 gols em 57 jogos

2021 – 34 gols em 45 jogos

2020 – 27 gols em 40 jogos

2019 – 43 gols em 55 jogos