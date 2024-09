Como Corinthians reagiu na temporada e dá esperanças ao torcedor na luta contra a queda - O Liberal

A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro continua bastante preocupante, já que o time ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos, mas há motivos que dão esperança ao torcedor. A equipe paulista é capaz de apresentar bom futebol, mesmo com um time misto, como pôde ser observado na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza no Castelão, onde não vencia desde 2019.

O triunfo desta terça-feira faz parte de uma boa sequência de três vitórias em quatro jogos, na qual a única derrota foi para o Botafogo, líder do Brasileirão. Também integram tal série a gigante vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em duelo competição nacional de pontos corridos, e a classificação emocionante com um 3 a 1 sobre o Juventude na Copa do Brasil.

O Corinthians teve de se reconstruir no meio da temporada. Hoje, do time considerado titular, cinco jogadores foram contratados no segundo semestre: Hugo Souza, André Ramalho, José Martínez, Charles e Talles Magno. Nesse mesmo período, também reforçaram o elenco Héctor Hernández, o lesionado Alex Santana e o astro holandês – e potencial titular – Memphis Depay.

As novas peças foram encaixadas de supetão à equipe pelo técnico Ramón Díaz conforme ficavam à disposição. Desde então, foi possível perceber qualidades individuais, mas nem sempre isso se convertia em grandes atuações coletivas e bons resultados. Alguns desequilíbrios fizeram o time continuar penando no Brasileirão, mesmo com os reforços, até que se iniciou uma evolução percebida nas últimas partidas.

A melhora, ainda insuficiente para reerguer o time na liga nacional, não passa apenas pelas contratações. Peças que já estavam no elenco também estão sendo importantes. É impossível falar de Corinthians sem citar Rodrigo Garro, responsável por chutes certeiros de média distância e passes precisos nem sempre aproveitados pelos companheiros. Não fosse a falta de pontaria do ataque alvinegro, talvez a situação já estivesse menos dramática.

Embora eventualmente questionado, Romero continua marcando gols importantes, como fez em 2023 para evitar o rebaixamento. Criticados, Yuri Alberto e Igor Coronado foram decisivos contra o Fortaleza, assim como Breno Bidon, que tinha perdido espaço desde a chegada de Ramón Díaz e voltou a ser titular no Castelão, com grande atuação.

Outro ponto que mantém a esperança da fuga de rebaixamento acesa é a conexão estabelecida entre jogadores e torcida, como há tempos não se via no Corinthians. Além do apoio incondicional vindo das arquibancadas durante os 90 minutos de jogos, os atletas têm mostrado sintonia com os torcedores ao levarem ao gramado, ao fim das partidas com resultados positivos, a festa e os cânticos das organizadas.

Existe, inclusive, uma espécie de movimento das torcidas para educar o elenco sobre a história e as tradições corintianas. Os Gaviões da Fiel entregaram uma cartilha a todos os jogadores, inclusive para Memphis Depay, no dia em que ele esteve no CT do clube e teve contato com membros da organizada, que providenciaram um tradutor para conversar com a estrela holandesa.