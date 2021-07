Comitê organizador confirma 1º caso de Covid-19 na Vila Olímpica

De acordo com a organização, a pessoa contaminada não é atleta, mas está "envolvida com os Jogos"

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio informou neste sábado que registrou o primeiro teste positivo para Covid-19 em um residente da Vila Olímpica. De acordo com a organização, a pessoa contaminada não é atleta, mas está “envolvida com os Jogos”. A pessoa foi colocada em uma quarentena de 14 dias.

Também foi informado que não se trata de um cidadão japonês. Nenhuma outra informação foi revelada por questões de confidencialidade. “Na atual situação, temos que assumir a possibilidade de que surjam mais casos positivos”, limitou-se a dizer Toshiro Muto, CEO do Jogos de Tóquio.

A Olimpíada começa no próximo dia 20, conforme o horário de Brasília, com a realização dos primeiros eventos esportivos, mas a abertura está marcada para o dia 23. Durante a disputa das competições, a Vila Olímpica vai hospedar cerca de 11 mil atletas, além de milhares de pessoas responsáveis por outras funções nas delegações.

Ainda nesta semana, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, chegou a dizer que o risco de atletas transmitirem o coronavírus para japoneses ou outros residentes da Vila era “zero”.

Segundo os organizadores, desde o dia 1º de julho, 45 pessoas envolvidas com o evento testaram positivo, mas o único caso dentro da Vila foi o registrado na última sexta. Entre as 45, 12 são listadas como “não residentes no Japão”. Atletas e delegações que estão treinando em outros lugares do país, fora de Tóquio, não entram nessa contagem.

Neste sábado, a capital japonesa registrou 1.410 novos casos de covid-19, número mais alto registrado desde o dia 21 de janeiro, quando foram registrados 1.845 casos. A situação faz com que muitos japoneses sejam contrários a realização dos jogos – entre 50% e 80% dependendo de como a pergunta é feita nas pesquisas.

Questionado sobre a resistência de parte da população, Bach defendeu a realização. “Nós estamos cientes do ceticismo, obviamente, que muitas pessoas têm aqui no Japão”, afirmou ele à imprensa. “Meu apelo ao povo japonês é que eles recebam bem esses atletas”, completou o presidente do COI.