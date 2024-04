Comissão técnica da seleção viaja para observar jogadores dos clubes brasileiros

Treinador e seus axiliares vão a 27 jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e da Sul-Americana

A comissão técnica da seleção brasileira inicia nesta terça-feira viagens para observar os jogadores dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do técnico Dorival Júnior, os assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero, os analistas Guilherme Lyra e João Marcos e o preparador físico Celso de Rezende também participarão das observações até o final do mês.

Eles vão assistir a 27 jogos do Brasileiro, da Libertadores e da Sul-Americana. Além de acompanhar as partidas, eles também visitarão os centros de treinamentos e vão conversar com os treinadores e demais profissionais dos clubes. O objetivo é começar o período de observações para a definir os convocados que vão disputar a Copa América, em junho, nos Estados Unidos.

“Além de observar os atletas, queremos aproximar cada vez mais dos clubes brasileiros, que são na essência a raiz do nosso futebol”, afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções. O primeiro jogo a ser observado será nesta terça na Neo Química Arena, onde o Corinthians enfrentará o Nacional, do Uruguai, pela sul-americana.

“Já estamos falando com os profissionais das equipes de cada área. Queremos ter algo mais direto com cada clube. Queremos ter uma sintonia fina para quando convocarmos o atleta, sabermos muita informação daquele profissional”, disse Dorival Júnior. Pela programação, cada clube terá pelo menos um jogo como mandante analisando no estádio pela equipe. A exceção é o Botafogo, que já teve duas partidas pela Libertadores analisadas pela comissão.

Esse é o segundo giro que os integrantes da comissão técnica estão fazendo aos clubes brasileiros. Logo após assumir o comando da seleção em janeiro, Dorival e seus staff acompanharam vários clássicos regionais. No futuro, a comissão técnica planeja visitar os clubes da Série B do Brasileiro.