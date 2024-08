Comissão técnica admite que Corinthians precisa de ‘capricho’ e de homem-gol para se reerguer

Mais uma vez o Corinthians tropeçou no Brasileirão jogando na Neo Química Arena. Buscou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino somente nos acréscimos em mais uma apresentação abaixo do esperado. Sem Yuri Alberto, se recuperando de cirurgia, com Pedro Raul sem confiança e com Geovane nervoso, a comissão técnica de Ramón Díaz admitiu abertamente que o clube precisa de um homem-gol.

A diretoria trouxe cinco peças na janela, sendo uma delas o atacante Talles Magno, que salvou o time da derrota com o gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo. Mas o jovem jogador é considerado um ponta de velocidade, mesmo sendo decisivo após somente um treino com os novos companheiros.

O clube está no mercado em busca deste jogador, mas esbarra nas altas pedidas e as negociações continuam em andamento. O paraguaio Alex Arce, da LDU, de Quito, é o principal nome, com os equatorianos fazendo jogo duro para liberar seu jogador. O brasileiro Carlos Vinicius, emprestado pelo Fulham ao Galatasaray, foi sondado como segunda opção. O jovem Sanabria, do Lanús, também foi sondado, mas seus valores assustaram.

“Jogamos com dois falsos 9 e geramos 23 chances, com 17 finalizações. Temos de caprichar um pouco mais na definição. Você pode armar o sistema que for, se as ocasiões chegam e você não faz gol… Está nos faltando o gol”, explicou o auxiliar Emiliano Díaz, para justificar o tropeço em casa. “Estamos com um pouco de má sorte neste último terço do campo. Se não tivesse situações de gols, ficaríamos muito preocupados, mas uma hora o gol terá que sair. E o clube está fazendo um esforço para trazer um 9”, explicou.

Ocorre que o tempo joga contra o Corinthians. Já são 22 rodadas do Brasileirão, a equipe não consegue ganhar e, por consequência, deixar a zona de queda. O time joga na terça-feira mais uma vez com o Red Bull Bragantino, na ida das oitavas da Copa Sul-Americana, o novamente uma escalação alternativa é ventilada para focar no Fluminense, pelo Brasileirão. Romero, por exemplo, foi substituído no intervalo por causa do desgaste. Pedro Raul ainda carece de ritmo.

A cobrança da torcida ao fim do jogo na Neo Química Arena, mostra que a paciência está se esgotando. “O torcedor sempre tem razão. O apoio deles aqui é inacreditável, eles não param, e é normal que fiquem preocupados. O recado que eu tenho é que eles sigam acreditando, vamos dar a vida por essa camisa e as coisas vão acontecer bem”, afirmou Emiliano, confiante.

“O Corinthians não vai sofrer o que todo mundo pensa que vai. Tenho total confiança no elenco que temos e estamos formando. Vamos brigar por coisas importantes com o elenco que será formado ao fim da janela.”