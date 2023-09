Esporte Comissão de Atletas do COB defende permanência de Ana Moser no Ministério do Esporte

Ana Moser, atual ministra do Esporte, recebeu apoio da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em meio à movimentação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituí-la pelo deputado André Fufuca (PP-MA). Em nota assinada conjuntamente com a organização Atletas pelo Brasil, a Comissão se diz “apreensiva com a possível mudança de comando” na pasta e lembra promessas feitas pelo presidente durante a campanha presidencial

“Ainda durante a campanha presidencial em 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro com representantes da área, disse que era necessária uma ‘revolução’ na política pública de esporte, uma que ajudasse a ‘construir uma boa política de esporte para este país, da infância até a terceira idade’. É justamente isso que a ministra Ana Moser tem se dedicado a fazer desde o início de sua gestão, mesmo com uma equipe reduzida e recursos escassos. É imperioso notar que, não fosse ela, não seria este o rumo da política de esporte”, diz a nota.

Lula tem Moser, ex-jogadora de vôlei medalhista olímpica e não filiada a nenhum partido, como parte de sua cota pessoal de ministros, mas costurou um acordo com o Centrão para entregar o Ministério do Esporte a Fufuca, aliado do presidente da Câmara, Athur Lira (PP-AL). O argumento da ‘governabilidade’ é criticado pela Comissão de Atletas do COB.

“Lamentamos que, menos de um ano depois, em nome de uma pretensa governabilidade, o governo do presidente Lula possa vir a romper com seu discurso e promessas e, colocando o Ministério do Esporte na mesa de negociações políticas, aniquile toda e qualquer possibilidade de que a política de esporte que o Brasil precisa seja efetivamente implementada. O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. A ministra Ana Moser tem o nosso apoio e o da comunidade esportiva para continuar avançando rumo às mudanças necessárias na estrutura da política pública de esporte do país”, critica a entidade.

O presidente chegou a sugerir a criação de um 38º ministério, o da Pequena e Média empresa, para o qual seria feito o alojamento favorável ao Centrão, de forma a preservar o cargo de Moser. No final das contas, a oferta foi rejeitada.

A pasta de Esporte é observada com expectativa por causa da arrecadação da taxação de apostas esportivas, que deve render até R$ 12 bilhões quando estiver completamente regulamentada. O plano é que os recursos sejam distribuídos diretamente aos caixas dos Estados e municípios por meio do Fundo Nacional do Esporte.

Ana Moser continua cumprindo agenda normalmente como representante da pasta. Na segunda-feira, ela participou da abertura do Fórum Internacional de Esporte da América Latina, parte da Semana Global da Integridade no Esporte, que tem o Estádio do Morumbi, em São Paulo, como sede.

O evento tem como objetivo debater temas como inclusão e diversidade, governança, integridade financeira e transparência, inovação e sustentabilidade, e responsabilidade social. Participam governos de vários países, entre eles Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Irlanda, França, Áustria, Bélgica, Suíça e Suécia, profissionais de finanças, negócios, representantes de entidades esportivas, empresas e sociedade civil.