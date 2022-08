Comissão da seleção passará por Brasil, México e Europa para observar jogadores

A CBF divulgou nesta quarta-feira, a 100 dias da Copa do Mundo do Catar, a agenda de observações da comissão técnica para definir os últimos detalhes da lista de convocados para o torneio. O técnico Tite e sua equipe irão acompanhar, até o dia 28 de agosto, dez jogos distribuídos entre Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, França e México.

Tite estará presente em quatro jogos. Primeiro, acompanha o duelo entre Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil, já nesta quarta-feira, ao lado de seu filho e auxiliar Matheus Bachi. Ainda nesta semana, no domingo, estará no Allianz Parque com Cleber Xavier para assistir ao encontro entre Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro.

No final do mês, nos dias 27 e 28, estará acompanhado de Juninho Paulista para ver o Arsenal, time dos “Gabrieis” (Jesus, Martinelli e Magalhães), enfrentar o Fulham, antes de fechar a agenda observando Neymar e Marquinhos em PSG x Monaco.

“Não podemos estar fechados porque 100 dias é um período longo e estamos falando de uma Copa diferente das outras em diversos aspectos, especialmente físicos, com jogos de três em três dias. Cabe à nossa comissão, dentro dos nossos limites éticos, orientarmos os atletas para buscarem a melhor preparação e levantarmos o máximo de informações. Os atletas competem lealmente entre eles e sabem disso”, disse Tite em entrevista ao site da CBF.

As outras seis partidas serão observadas por outros membros da comissão técnica, sem a companhia de Tite. Além da presença em partidas oficiais, os profissionais vão acompanhar sessões de treinamentos de duas equipes específicas. Uma delas é o Pumas, do México, time ao qual o lateral-direito Daniel Alves se transferiu após sair do Barcelona. A outra é o Benfica, do atacante David Neres e outros brasileiros, como o zagueiro Lucas Veríssimo.

Na Europa, a comissão brasileira passará pela Itália, onde Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian verão Juventus x Roma, e pela Espanha, onde a mesma dupla assistirá ao embate entre Atlético de Madrid e Villarreal. Na Juve, nomes como o meia Arthur e os laterais Danilo e Alex Sandro estão no radar. No Atlético, o atacante Matheus Cunha e o lateral Renan Lodi são os alvos.

Veja a agenda de observações:

17/08 – Athletico Paranaense x Flamengo (Cleber Xavier e César Sampaio)

17/08 – Fluminense x Fortaleza (Tite e Matheus Bachi)

21/08 – Palmeiras x Flamengo (Tite e Cleber Xavier)

21/08 – Atlético de Madrid x Villareal (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

21/08 – Pumas x Santos Laguna (César Sampaio e Guilherme Passos)

23/08 – Benfica x Dínamo Kiev (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

24/08 – Pumas x Tigres (César Sampaio e Guilherme Passos)

27/08 – Juventus x Roma (Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian)

27/08 – Arsenal x Fulham (Tite e Juninho Paulista)

28/08 – PSG x Monaco (Tite e Juninho Paulista)