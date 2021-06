Esporte Com virada incrível sobre os Jazz, Clippers vão à inédita final do Oeste na NBA

Uma noite que tinha tudo para ser de pesadelo para o Los Angeles Clippers, terminou em enorme festa e inédita classificação à final da Conferência Oeste da NBA, no Staples Center. Após ir para o intervalo com 22 pontos atrás no placar, a equipe buscou virada incrível e fechou a série diante do Utah Jazz em 4 a 2, com 131 a 119 no placar.

Os tons dramáticos começaram com a confirmação da lesão do astro Kawhi Leonard. Seu sem principal jogador em quadra, o Utah foi logo dando as cartas no sexto jogo da série. Com o armador Donovan Mitchell acertando tudo, os visitantes abriram 72 a 50 no intervalo.

A vantagem dos Jazz ainda subiu para 25 pontos assim que o terceiro período começou. Mas os Clippers tinham o ala Terance Mann em sua maior noite da carreira. O jovem de 24 jogou muito e foi decisivo para uma virada histórica.

Com a pontaria em dia, o substituto de Leonard comandou dois quartos finais perfeitos para os donos da casa no Staples Center, em Los Angeles. Os Clippers arrasaram em duas parciais acima dos 40 pontos.

Os arremessos caiam de todo canto. Foram 14 bolas de três certeiras após o intervalo, um recorde na história de playoffs da NBA. Mann terminou como cestinha, ao lado do rival Mitchell, ambos com 39 pontos. Mas a festa foi somente no jovem, em noite mágica e inesquecível.

Com a bela vitória por 131 a 119, os Clippers deixam o líder geral da primeira fase pelo caminho e desafiam outro favorito pelo título do Oeste. Pela frente, o Phoenix Suns, de Chris Paul e Devin Booker, segundo melhor no geral da NBA. Começam a decisão neste domingo.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Atlanta Hawks 99 x 104 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 131 x 119 Utah Jazz

Confira o jogo deste sábado:

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Confira os jogos deste domingo:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers