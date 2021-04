Esporte Com venda prevista no orçamento do Guarani, Bidu garante foco dentro de campo

A venda do lateral-esquerdo Bidu foi colocada na previsão orçamentária de 2021 do Guarani. Mas isso não mexe com a cabeça do prata da casa, que garante estar focado em ajudar o clube dentro de campo. “Fico feliz por ser uma peça importante no elenco, para o clube também, mas em questão de venda, permanência, eu deixo para que resolvam internamente. Eu continuo sempre focado, fazendo o meu trabalho”, disse.

Em julho do ano passado, diante do interesse de Santos e Guarani, o Guarani acertou a renovação contratual com o lateral-esquerdo até março de 2023. A multa rescisória para o mercado interno é de R$ 10 milhões.

Revelado no próprio estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), Bidu teve a primeira experiência como profissional em 2019 e desde o ano passado se tornou titular absoluto. São 49 partidas e quatro gols marcados.

Bidu, assim como seus companheiros, está treinando para a retomada do Campeonato Paulista, que deve acontecer apenas a partir do próximo dia 11, quando se encerra o período emergencial do Governo de São Paulo no combate ao novo coronavírus.