Esporte Com valorização salarial, Cruzeiro assina novo contrato com goleiro Rafael Cabral

A direção do Cruzeiro assinou novo contrato com o goleiro Rafael Cabral. Mas, ao contrário do que costuma acontecer nestas mudanças de vínculo, o acordo não gerou extensão do contrato. O documento ganhou apenas um aditivo, com uma valorização salarial para o jogador de 32 anos. O clube não revelou as cifras do novo acerto.

“Desde a minha primeira entrevista, disse que vinha para tentar construir a minha história. É só o começo de uma trajetória que espero que seja longa, vitoriosa e que a gente consiga alcançar nossos objetivos”, disse Cabral, logo após assinar o aditivo. Seu contrato segue com duração até dezembro de 2024.

O clube mineiro informou que recebeu sondagens de times nacionais e também de fora do Brasil sobre o goleiro, o que teria gerado a necessidade da valorização salarial do atleta, um dos mais importantes do time na atual campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro lidera a tabela com folga, cada vez mais perto de voltar à Série A.

“Eu vim para cá muito focado para que no final do ano estejamos juntos comemorando, e é nisso que eu penso todo dia ao levantar. Estou muito feliz de estar renovando o contrato e poder continuar vestindo essa camisa que é um sonho para mim”, garantiu o goleiro cruzeirense.

Rafael Cabral chegou ao Cruzeiro no início deste ano com a dura missão de substituir o ídolo Fábio, que não conseguiu um acordo de renovação com a nova gestão do clube, liderada por Ronaldo (que comprou a SAF do clube). O novo titular cruzeirense já soma 37 partidas e vem sendo um dos destaques da segunda divisão.

Diretor de futebol do clube, Pedro Martins celebrou o novo acordo com o goleiro. “Ficamos felizes com a renovação de contrato do Rafael Cabral, ela representa a permanência de um atleta que apostou na reconstrução do clube desde o seu início e que vem participando ativamente deste processo, dentro e fora do campo. Acreditamos que o projeto se fortalece com a chegada e a permanência de lideranças que acreditam nos propósitos e valores que estão sendo disseminados diariamente neste novo momento do Cruzeiro.”