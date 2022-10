Esporte Com um pé na Série B, Juventude anuncia saída do técnico Umberto Louzer

A semana começou com novidade no estádio Alfredo Jaconi. Depois de uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, a diretoria comunicou a saída do técnico Umberto Louzer. O auxiliar Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também deixaram o clube de Caxias do Sul (RS).

“O Juventude agradece o empenho e o profissionalismo de Umberto e sua comissão técnica, profissionais de extremo comprometimento, ao longo desta jornada”, publicou o alviverde gaúcho, em suas redes sociais.

Umberto Louzer foi contratado em junho para substituir Eduardo Baptista e se despede com apenas 18,75% de aproveitamento. Em 16 partidas sob seu comando, o Juventude somou nove derrotas, seis empates e apenas uma vitória.

No jogo desta terça-feira, contra o Corinthians, no Alfredo Jaconi, na abertura da 30ª rodada do Brasileirão, o Juventude vai ser comandado interinamente por Lucas Zanella, auxiliar técnico fixo do clube. Faltando nove rodadas para o fim do campeonato, o Juventude é o lanterna, com 19 pontos, a 12 do Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento.